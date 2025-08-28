بعد خطوة الترويكا الأوروبية.. واشنطن مستعدة لحوار مباشر مع طهران

Advertisement

أعلن الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس، أن مستعدة للدخول في محادثات مباشرة مع حول برنامجها النووي، وذلك عقب تفعيل فرنسا وألمانيا وبريطانيا للآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على طهران.ورحّب روبيو في بيان بالخطوة الأوروبية التي كان الرئيس قد دعا إليها سابقاً، لكنه أوضح أن "في الوقت نفسه، تبقى منفتحة على تواصل مباشر مع إيران، من أجل السعي إلى حل سلمي دائم للمسألة النووية ".وفعّلت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، الخميس، عملية لإعادة فرض على إيران، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".وحثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، "الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي".وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في ، قد أبلغوا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنهم سيفعّلون آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران، الخميس، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لموقع "أكسيوس".وآلية الزناد تعني إعادة جميع العقوبات الأممية على طهران دفعة واحدة.