عربي-دولي

بريطانيا: تأجيل العقوبات كان فرصة لإيران لكنها لم تلتزم

Lebanon 24
28-08-2025 | 12:46
أفاد وزير بريطانيا للشرق الأوسط هاميش فالكونر، بأن بلاده تعتقد أن هناك مساحة للدبلوماسية تمتد على ثلاثين يوما مع إيران منذ اليوم.
وأضاف  الخميس، بأن الوقت ينفد مع إيران.

كما تابع أن دول الترويكا أخّرت إقرار العقوبات حتى تمتثل إيران لالتزاماتها الدولية، مشدداً على أنها لم تفعل ذلك.

ولفت إلى أنه لا توجد دولة في العالم خصبت إلى الحد الذي وصلته إيران ولم تنتج سلاحا نوويا.

وأكد أن الدول الثلاث طلبت من إيران في اجتماعات الثلاثاء الماضي، الالتزام بالقرارات الدولية حتى لا تعاد العقوبات.

أيضاً أشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تريد العودة إلى العملية الدبلوماسية مع خطوات طارئة من إيران.

كذلك أعلن أنها سترد على أي تهديدات إيرانية ضد مواطنين بريطانيين في المملكة المتحدة وخارجها، لافتا إلى أنه يجب السماح للمفتشين الدوليين بمزاولة عملهم في إيران ضمن مواقع على الأقل.

ورأى أنه لا يمكن التأكد من نفاد مخزون اليورانيوم لدى إيران إلا بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (العربية)

 
ترامب: العقوبات على سوريا كانت قاسية لكنها أدت وظيفة مهمة
lebanon 24
28/08/2025 21:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان الإسرائيلي عارض احتلال غزة خلال نقاشات الكابنيت لكنه التزم بالتنفيذ
lebanon 24
28/08/2025 21:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: أوروبا مستعدة لتمديد المهلة لإيران لتجنّب العقوبات بشروط
lebanon 24
28/08/2025 21:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تأثير رفع العقوبات عن سوريا على لبنان: فرصة ذهبية أم تحدٍ جديد؟
lebanon 24
28/08/2025 21:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
14:02 | 2025-08-28
13:28 | 2025-08-28
13:04 | 2025-08-28
12:40 | 2025-08-28
12:19 | 2025-08-28
12:11 | 2025-08-28
