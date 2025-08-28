بريطانيا: تأجيل العقوبات كان فرصة لإيران لكنها لم تلتزم

Advertisement

أفاد وزير للشرق الأوسط هاميش فالكونر، بأن بلاده تعتقد أن هناك مساحة للدبلوماسية تمتد على ثلاثين يوما مع منذ اليوم.وأضاف الخميس، بأن الوقت ينفد مع إيران.كما تابع أن دول الترويكا أخّرت إقرار حتى تمتثل إيران لالتزاماتها الدولية، مشدداً على أنها لم تفعل ذلك.ولفت إلى أنه لا توجد دولة في العالم خصبت إلى الحد الذي وصلته إيران ولم تنتج سلاحا نوويا.وأكد أن الدول الثلاث طلبت من إيران في اجتماعات الثلاثاء الماضي، الالتزام بالقرارات الدولية حتى لا تعاد العقوبات.أيضاً أشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تريد العودة إلى العملية الدبلوماسية مع خطوات طارئة من إيران.كذلك أعلن أنها سترد على أي تهديدات إيرانية ضد مواطنين بريطانيين في المتحدة وخارجها، لافتا إلى أنه يجب السماح للمفتشين الدوليين بمزاولة عملهم في إيران ضمن مواقع على الأقل.ورأى أنه لا يمكن التأكد من نفاد مخزون اليورانيوم لدى إيران إلا بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (العربية)