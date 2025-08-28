Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا وحلفاؤها فشلوا في إعداد الوثيقة… إليكم ما كشفه زيلينسكي

Lebanon 24
28-08-2025 | 12:19
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده وحلفاءها الغربيين لم ينجحوا في استكمال صياغة وثيقة الضمانات الأمنية قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وكتب زيلينسكي على قناة "تلغرام": "تحدثنا كثيرا عن الضمانات الأمنية. ويعمل مستشارو الأمن القومي حاليا على تطوير كل مكون على حدة، وسيتم وضع الصيغة النهائية للخطة الأسبوع المقبل".


14:27 | 2025-08-28
14:02 | 2025-08-28
13:28 | 2025-08-28
13:04 | 2025-08-28
12:46 | 2025-08-28
12:40 | 2025-08-28
