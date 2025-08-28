Advertisement

عن السويداء... ماذا قال نتنياهو قبل قليل؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:04
Doc-P-1410239-638920084831956018.jpg
Doc-P-1410239-638920084831956018.jpg photos 0
قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو "نُجري مشاورات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح من مرتفعات الجولان جنوب دمشق إلى محافظة السويداء".
وأضاف نتنياهو: "نُجري مشاورات لإنشاء ممر إنساني يسمح بجلب المساعدات إلى السويداء".
 
 
 
