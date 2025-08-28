Advertisement

عربي-دولي

بعدما قرّر فصلها من منصبها.. ليزا كوك تُقاضي ترامب

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:44
رفعت عضوة مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك دعوى قضائية إلى المحكمة في واشنطن، ضدّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما قرّر فصلها من منصبها.
وطلبت كوك في دعواها إصدار حكم قضائي من شأنه أن يمنع فصلها. (روسيا اليوم)
 
 
 
