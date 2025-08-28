بعدما قرّر فصلها من منصبها.. ليزا كوك تُقاضي ترامب



Advertisement

رفعت عضوة مجلس محافظي النظام الاحتياطي ليزا كوك دعوى قضائية إلى المحكمة في ، ضدّ الرئيس الأميركي ، بعدما قرّر فصلها من منصبها.

وطلبت كوك في دعواها إصدار حكم قضائي من شأنه أن يمنع فصلها. (روسيا اليوم)