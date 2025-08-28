Advertisement

إقتصاد

تسهيلات... ماذا قرّرت أميركا بشأن الصادرات إلى سوريا؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 16:38
A-
A+
Doc-P-1410326-638920214260187635.jpeg
Doc-P-1410326-638920214260187635.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركيّة، عن تخفيف ضوابط التصدير إلى سوريا.
Advertisement
 
 
وقال مكتب الصناعة والأمن: "سنُسهل تراخيص الصادرات إلى سوريا في البنية التحتية والطاقة والطيران".
 
 
وأضاف أنّ "التكنولوجيا الأميركيّة لاستخدام مدنيّ ستُصدّر إلى سوريا من دون ترخيص".
 
 
مواضيع ذات صلة
بشأن سوريا... ماذا طلبت أميركا من إسرائيل؟
lebanon 24
29/08/2025 03:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لأوّل مرّة منذ أكثر من 20 سنة... ماذا قرّرت "غوغل" بشأن سوريا؟
lebanon 24
29/08/2025 03:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يعلن تسهيلات إضافية لعودة السوريين والفلسطينيين إلى سوريا
lebanon 24
29/08/2025 03:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة تمدّ إسرائيل بالسلاح.. ليست أميركا والصادرات بالملايين!
lebanon 24
29/08/2025 03:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-28
16:15 | 2025-08-28
16:00 | 2025-08-28
15:40 | 2025-08-28
15:29 | 2025-08-28
15:15 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24