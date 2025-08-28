تسهيلات... ماذا قرّرت أميركا بشأن الصادرات إلى سوريا؟

أفاد التابع لوزارة التجارة الأميركيّة، عن تخفيف ضوابط التصدير إلى .

وقال مكتب الصناعة والأمن: "سنُسهل تراخيص الصادرات إلى سوريا في البنية التحتية والطاقة والطيران".

وأضاف أنّ "التكنولوجيا الأميركيّة لاستخدام مدنيّ ستُصدّر إلى سوريا من دون ترخيص".