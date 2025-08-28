الرئيس السوريّ أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 149 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة للعدالة الانتقالية.

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أسندت إليها مهام رئيسية بينها مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال سنوات الحرب.