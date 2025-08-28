Advertisement

عربي-دولي

الرئيس السوريّ أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

Lebanon 24
28-08-2025 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1410330-638920223453772795.jpg
Doc-P-1410330-638920223453772795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
Advertisement
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أسندت إليها مهام رئيسية بينها مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال سنوات الحرب. 
 



مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر مرسوما بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
lebanon 24
29/08/2025 03:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر مرسوما باستحداث "صندوق التنمية" الاقتصادي للمساهمة في إعادة الإعمار
lebanon 24
29/08/2025 03:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مرسوم تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا جاهز
lebanon 24
29/08/2025 03:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما خاصا بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب (وكالة الأنباء السورية)
lebanon 24
29/08/2025 03:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2025-08-28
16:15 | 2025-08-28
16:00 | 2025-08-28
15:40 | 2025-08-28
15:29 | 2025-08-28
15:15 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24