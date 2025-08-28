غارات إسرائيلية عنيفة على غزة تطال خيام النازحين ومناطق مأهولة

Advertisement

تواصلت على مختلف مناطق خلال الساعات الماضية، حيث ركّز الجيش استهدافاته على مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا طال بناية سكنية في منطقة أبو إسكندر أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، إضافة إلى اندلاع حرائق في الموقع.كما استهدف القصف الإسرائيلي غرب المدينة، في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية إطلاق النار والقنابل الدخانية على مناطق الشيخ والجلاء التي شهدت عمليات إخلاء في الساعات الأخيرة.وفي دير البلح، ذكرت معلومات أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلًا مأهولًا وسط المخيم، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما شملت الغارات مناطق توصف بـ"الإنسانية" جنوب القطاع.وفي ، طال الاستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين.وبحسب مصادر طبية، فقد ارتفع عدد جراء الغارات الإسرائيلية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة إلى 78 شخصا، وسط مخاوف من زيادة الحصيلة مع استمرار القصف.وفي مدينة غزة، قال سكان إن العائلات تفر من منازلها ويتجه معظمها نحو الساحل، في وقت قصفت فيه القوات الإسرائيلية أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة في شرق المدينة. (العربية)