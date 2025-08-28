28
عربي-دولي
صفقة صواريخ ضخمة.. هل تغيّر ميزان الحرب في أوكرانيا؟
Lebanon 24
28-08-2025
|
23:12
أعلنت
وزارة الدفاع
الأميركية أن
وزارة الخارجية
وافقت على بيع محتمل لأوكرانيا يشمل آلاف صواريخ كروز تُطلق من الجو ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقارب 825 مليون دولار. الصفقة تتضمن 3,350 صاروخًا من طراز Extended Range Attack Munition (ERAM) مزوّدة بتوجيه GPS وحماية حربٍ إلكترونية، مع قدرة على إصابة أهداف على مسافات «عدة مئات» من الأميال، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات
كييف
على الضربات بعيدة المدى. ويبقى تمرير الصفقة أمام
الكونغرس
إجراءً لازماً قبل إتمامها، وفق إخطار وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية.
التمويل سيأتي عبر صيغةٍ هجينة: مساهمات من الدنمارك وهولندا والنرويج ضمن برنامج Jump Start، إضافةً إلى تمويل عسكري خارجي أميركي (FMF). وتؤكد
واشنطن
أن الصفقة "تتماهى مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية" عبر تحسين أمن شريكٍ
أوروبي
، فيما لا تمثّل الموافقة إعلانًا عن عقدٍ نهائي بعد.
يأتي القرار على وقع تصعيد روسي واسع استهدف كييف هذا الأسبوع وأوقع عشرات القتلى، وألحق أضرارًا بمبانٍ بينها مكاتب دبلوماسية أوروبية، ما أعاد الضغط لتسريع تزويد
أوكرانيا
بوسائل دفاع وهجوم متقدمة. وفي حين تقول
الإدارة الأميركية
إن الخطوة تعزّز "الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي" لأوكرانيا، تستمر المساعي الدبلوماسية بالتوازي، من منح "ضمانات أمنية" إلى ترتيبات تمويل تسليح عبر الحلفاء
الأوروبيين
.
