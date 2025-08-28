صفقة صواريخ ضخمة.. هل تغيّر ميزان الحرب في أوكرانيا؟

Advertisement

التمويل سيأتي عبر صيغةٍ هجينة: مساهمات من الدنمارك وهولندا والنرويج ضمن برنامج Jump Start، إضافةً إلى تمويل عسكري خارجي أميركي (FMF). وتؤكد أن الصفقة "تتماهى مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية" عبر تحسين أمن شريكٍ ، فيما لا تمثّل الموافقة إعلانًا عن عقدٍ نهائي بعد.يأتي القرار على وقع تصعيد روسي واسع استهدف كييف هذا الأسبوع وأوقع عشرات القتلى، وألحق أضرارًا بمبانٍ بينها مكاتب دبلوماسية أوروبية، ما أعاد الضغط لتسريع تزويد بوسائل دفاع وهجوم متقدمة. وفي حين تقول إن الخطوة تعزّز "الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي" لأوكرانيا، تستمر المساعي الدبلوماسية بالتوازي، من منح "ضمانات أمنية" إلى ترتيبات تمويل تسليح عبر الحلفاء .