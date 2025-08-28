Advertisement

عربي-دولي

صفقة صواريخ ضخمة.. هل تغيّر ميزان الحرب في أوكرانيا؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1410377-638920455277941746.png
Doc-P-1410377-638920455277941746.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لأوكرانيا يشمل آلاف صواريخ كروز تُطلق من الجو ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقارب 825 مليون دولار. الصفقة تتضمن 3,350 صاروخًا من طراز Extended Range Attack Munition (ERAM) مزوّدة بتوجيه GPS وحماية حربٍ إلكترونية، مع قدرة على إصابة أهداف على مسافات «عدة مئات» من الأميال، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات كييف على الضربات بعيدة المدى. ويبقى تمرير الصفقة أمام الكونغرس إجراءً لازماً قبل إتمامها، وفق إخطار وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية. 
Advertisement

التمويل سيأتي عبر صيغةٍ هجينة: مساهمات من الدنمارك وهولندا والنرويج ضمن برنامج Jump Start، إضافةً إلى تمويل عسكري خارجي أميركي (FMF). وتؤكد واشنطن أن الصفقة "تتماهى مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية" عبر تحسين أمن شريكٍ أوروبي، فيما لا تمثّل الموافقة إعلانًا عن عقدٍ نهائي بعد. 

يأتي القرار على وقع تصعيد روسي واسع استهدف كييف هذا الأسبوع وأوقع عشرات القتلى، وألحق أضرارًا بمبانٍ بينها مكاتب دبلوماسية أوروبية، ما أعاد الضغط لتسريع تزويد أوكرانيا بوسائل دفاع وهجوم متقدمة. وفي حين تقول الإدارة الأميركية إن الخطوة تعزّز "الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي" لأوكرانيا، تستمر المساعي الدبلوماسية بالتوازي، من منح "ضمانات أمنية" إلى ترتيبات تمويل تسليح عبر الحلفاء الأوروبيين
 
مواضيع ذات صلة
هوغو إيكيتيكي يقترب من ليفربول في صفقة ضخمة
lebanon 24
29/08/2025 09:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يعلن مناقشة "صفقة ضخمة" مع ترامب
lebanon 24
29/08/2025 09:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في صفقة ضخمة.. فريق نيوكاسل يضم هذا اللاعب
lebanon 24
29/08/2025 09:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة ضخمة لنيوكاسل قبل انطلاق الموسم الجديد
lebanon 24
29/08/2025 09:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2025-08-29
02:23 | 2025-08-29
02:17 | 2025-08-29
02:10 | 2025-08-29
01:30 | 2025-08-29
01:10 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24