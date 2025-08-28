فانس: تدفق المهاجرين غير الشرعيين هو السبب للمشاكل في بلادنا

Advertisement

"أصبح التدفق الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي أحد الأسباب الجذرية للمشاكل الحالية في البلاد"، وفق ما أشار إليه الأميركي جي دي .وردا على سؤال حول المشكلة الجذرية الواحدة التي يود حلها في البلاد، قال فانس في مقابلة مع قناة " ": "ربما تكون مشكلة الهجرة. أعتقد أن من الصعب جدا الشعور بالانتماء إلى بلد ما عندما تجلب السلطات عشرات الملايين من الأشخاص غير المدعوين.. كما أن لهذا تأثيرا سيئا على أجور الطبقة العاملة.. وثالثا، تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى ازدياد الجريمة والمخدرات".وأشار فانس إلى أن مشكلة مماثلة موجودة في ، حيث أبرز أيضا مسألة الرقابة، وقال: "ما يحدث في أوروبا يؤثر على الولايات المتحدة والعكس صحيح. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى التراجع قليلا والقول إن الغرب، أي أوروبا والولايات المتحدة، اعتادوا بشكل كبير على الحدود المفتوحة والرقابة".وأضاف: "أعتقد أن الرئيس أظهر أنه إذا سلكنا طريقا آخر، وأغلقنا الحدود ومنحنا حقا حرية التعبير، فيمكننا شحن الدول بالطاقة".كما لاحظ نائب الرئيس أنه في بعض "بدلا من مناقشة الأفكار، يفضل بعض ممارسة الرقابة على مواطنيهم".