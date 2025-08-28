Advertisement

عربي-دولي

فانس: تدفق المهاجرين غير الشرعيين هو السبب للمشاكل في بلادنا

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1410382-638920462733934682.png
Doc-P-1410382-638920462733934682.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

"أصبح التدفق الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي الولايات المتحدة أحد الأسباب الجذرية للمشاكل الحالية في البلاد"، وفق ما أشار إليه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.
Advertisement

وردا على سؤال حول المشكلة الجذرية الواحدة التي يود حلها في البلاد، قال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "ربما تكون مشكلة الهجرة. أعتقد أن من الصعب جدا الشعور بالانتماء إلى بلد ما عندما تجلب السلطات عشرات الملايين من الأشخاص غير المدعوين.. كما أن لهذا تأثيرا سيئا على أجور الطبقة العاملة.. وثالثا، تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى ازدياد الجريمة والمخدرات".

وأشار فانس إلى أن مشكلة مماثلة موجودة في أوروبا، حيث أبرز أيضا مسألة الرقابة، وقال: "ما يحدث في أوروبا يؤثر على الولايات المتحدة والعكس صحيح. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى التراجع قليلا والقول إن الغرب، أي أوروبا والولايات المتحدة، اعتادوا بشكل كبير على الحدود المفتوحة والرقابة".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس ترامب أظهر أنه إذا سلكنا طريقا آخر، وأغلقنا الحدود ومنحنا حقا حرية التعبير، فيمكننا شحن الدول بالطاقة".

كما لاحظ نائب الرئيس أنه في بعض الدول الأوروبية "بدلا من مناقشة الأفكار، يفضل بعض القادة الأوروبيين ممارسة الرقابة على مواطنيهم".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس ترامب لا ينوي إصدار أي عفو عن المهاجرين غير الشرعيين
lebanon 24
29/08/2025 09:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: اتفقنا مع فرنسا على إعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى بريطانيا
lebanon 24
29/08/2025 09:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: السلاح غير الشرعي ليس مشكلة اميركية إنما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى
lebanon 24
29/08/2025 09:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: على الأوروبيين أن يسيطروا على الأمور في بلادهم وإلا سيفقدوها ونحن منعنا دخول المهاجرين غير الشرعيين
lebanon 24
29/08/2025 09:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2025-08-29
02:23 | 2025-08-29
02:17 | 2025-08-29
02:10 | 2025-08-29
01:30 | 2025-08-29
01:10 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24