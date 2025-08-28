28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فانس: تدفق المهاجرين غير الشرعيين هو السبب للمشاكل في بلادنا
Lebanon 24
28-08-2025
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
"أصبح التدفق الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي
الولايات المتحدة
أحد الأسباب الجذرية للمشاكل الحالية في البلاد"، وفق ما أشار إليه
نائب الرئيس
الأميركي جي دي
فانس
.
Advertisement
وردا على سؤال حول المشكلة الجذرية الواحدة التي يود حلها في البلاد، قال فانس في مقابلة مع قناة "
فوكس نيوز
": "ربما تكون مشكلة الهجرة. أعتقد أن من الصعب جدا الشعور بالانتماء إلى بلد ما عندما تجلب السلطات عشرات الملايين من الأشخاص غير المدعوين.. كما أن لهذا تأثيرا سيئا على أجور الطبقة العاملة.. وثالثا، تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى ازدياد الجريمة والمخدرات".
وأشار فانس إلى أن مشكلة مماثلة موجودة في
أوروبا
، حيث أبرز أيضا مسألة الرقابة، وقال: "ما يحدث في أوروبا يؤثر على الولايات المتحدة والعكس صحيح. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى التراجع قليلا والقول إن الغرب، أي أوروبا والولايات المتحدة، اعتادوا بشكل كبير على الحدود المفتوحة والرقابة".
وأضاف: "أعتقد أن الرئيس
ترامب
أظهر أنه إذا سلكنا طريقا آخر، وأغلقنا الحدود ومنحنا حقا حرية التعبير، فيمكننا شحن الدول بالطاقة".
كما لاحظ نائب الرئيس أنه في بعض
الدول الأوروبية
"بدلا من مناقشة الأفكار، يفضل بعض
القادة
الأوروبيين
ممارسة الرقابة على مواطنيهم".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس ترامب لا ينوي إصدار أي عفو عن المهاجرين غير الشرعيين
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب لا ينوي إصدار أي عفو عن المهاجرين غير الشرعيين
29/08/2025 09:51:55
29/08/2025 09:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ستارمر: اتفقنا مع فرنسا على إعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى بريطانيا
Lebanon 24
ستارمر: اتفقنا مع فرنسا على إعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى بريطانيا
29/08/2025 09:51:55
29/08/2025 09:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: السلاح غير الشرعي ليس مشكلة اميركية إنما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى
Lebanon 24
جعجع: السلاح غير الشرعي ليس مشكلة اميركية إنما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى
29/08/2025 09:51:55
29/08/2025 09:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: على الأوروبيين أن يسيطروا على الأمور في بلادهم وإلا سيفقدوها ونحن منعنا دخول المهاجرين غير الشرعيين
Lebanon 24
ترامب: على الأوروبيين أن يسيطروا على الأمور في بلادهم وإلا سيفقدوها ونحن منعنا دخول المهاجرين غير الشرعيين
29/08/2025 09:51:55
29/08/2025 09:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بلحية وبدلة بيضاء.. ما حقيقة صورة بشار الأسد المُنتشرة؟
Lebanon 24
بلحية وبدلة بيضاء.. ما حقيقة صورة بشار الأسد المُنتشرة؟
02:39 | 2025-08-29
29/08/2025 02:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 02:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن اغتيال مسؤول رفيع في اليمن.. هل نجح الهجوم الإسرائيلي؟
Lebanon 24
معلومات عن اغتيال مسؤول رفيع في اليمن.. هل نجح الهجوم الإسرائيلي؟
02:17 | 2025-08-29
29/08/2025 02:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: القوات الأوكرانية تستهدف الأراضي الروسية بشكل يومي
Lebanon 24
موسكو: القوات الأوكرانية تستهدف الأراضي الروسية بشكل يومي
02:10 | 2025-08-29
29/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان: واشنطن تملك أدوات الضغط على إسرائيل لكنها لا تستخدمها
Lebanon 24
فيدان: واشنطن تملك أدوات الضغط على إسرائيل لكنها لا تستخدمها
01:30 | 2025-08-29
29/08/2025 01:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
03:48 | 2025-08-28
28/08/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:39 | 2025-08-29
بلحية وبدلة بيضاء.. ما حقيقة صورة بشار الأسد المُنتشرة؟
02:23 | 2025-08-29
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:17 | 2025-08-29
معلومات عن اغتيال مسؤول رفيع في اليمن.. هل نجح الهجوم الإسرائيلي؟
02:10 | 2025-08-29
موسكو: القوات الأوكرانية تستهدف الأراضي الروسية بشكل يومي
01:30 | 2025-08-29
فيدان: واشنطن تملك أدوات الضغط على إسرائيل لكنها لا تستخدمها
01:10 | 2025-08-29
حماس: ما قاله سموتريتش يمثل دعوة علنية لإبادة وتهجير الفلسطينيين
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 09:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 09:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 09:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24