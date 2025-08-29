توتر أمني في ليبيا.. قوات مسلحة تنتشر والأهالي يرفضون الحرب

Advertisement

شهدت العاصمة خلال الساعات الأخيرة، تحشيدات عسكرية واسعة في عدد من أحيائها، ما أثار مخاوف من انزلاق المدينة نحو مواجهة مسلّحة جديدة، في وقت عبّر فيه سكانها عن رفض قاطع لأي حرب وعمل مسلّح داخل العاصمة.وشوهدت أرتال عسكرية قادمة من مدينة مصراتة شرق العاصمة وأخرى من مدينة غريان محمّلة بأسلحة ثقيلة، في طريقها إلى ، بينما انتشرت سيارات مسلحة في عدد من أحياء العاصمة، في مشهد يدّل على أن قرار الحرب والحسم العسكري قد اتخذّ وبات مطروحا.لكن هذه التحرّكات الميدانية قوبلت برفض شعبي، حيث أعلن سكان بلدية تاجوراء، في بيان الخميس، رفضهم أن تكون منطقتهم ممرا للسلاح أو قاعدة لأيّ قوة مسلّحة، محذّرين من أن دخول أي رتل عسكري إلى العاصمة عبر منطقتهم يعدّ "تعدّيا على أهلها".وطالبوا بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه حماية المدنيين ومنع أي مواجهة مسلحة، كما شدّد أهالي منطقة سوق الجمعة، على رفضهم إشعال فتيل الحرب في طرابلس، وطالبوا البعثة الأممية بإدانة أي دعوات للتصعيد العسكري. (العربية)