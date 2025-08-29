28
عربي-دولي
برنامج الغذاء العالمي يدق ناقوس الخطر: لا غذاء كافياً في غزة
Lebanon 24
29-08-2025
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي
سيندي ماكين
أنها تحدثت مع رئيس وزراء
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
حول الحاجة الملحة للمزيد من المساعدات مع عدم كفاية الغذاء في
قطاع غزة
.
قالت المديرة التنفيذية للبرنامج التابع للأمم المتحدة يوم أمس الخميس إنه كان "من الواضح جدا" خلال زيارتها إلى قطاع غزة هذا الأسبوع أنه لا يوجد ما يكفي من الغذاء في الأراضي
الفلسطينية
.
وأعلنت عن أنها تحدثت مع
نتنياهو
حول الحاجة الملحة للمزيد من المساعدات.
وأخبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي وكالة "أسوشيتد برس" أن التجويع يحدث حاليا في غزة.
وأضافت ماكين: "التقيت شخصيا بأمهات وأطفال يتضورون جوعا في غزة. إنه حقيقي ويحدث الآن".
وتابعت أن نتنياهو كان "قلقا بشكل واضح من أن الناس لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء". وفي الماضي، نفى وجود مجاعة في غزة وقال إن المزاعم حول التجويع هي حملة دعائية أطلقتها حركة "
حماس
".
وأضافت ماكين: "اتفقنا على أنه يجب علينا مضاعفة جهودنا على الفور لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. الوصول والأمن لقوافلنا أمران حاسمان".
(روسيا اليوم)
