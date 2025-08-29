برنامج الغذاء العالمي يدق ناقوس الخطر: لا غذاء كافياً في غزة

Advertisement

(روسيا اليوم)

كشفت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي أنها تحدثت مع رئيس وزراء حول الحاجة الملحة للمزيد من المساعدات مع عدم كفاية الغذاء في .قالت المديرة التنفيذية للبرنامج التابع للأمم المتحدة يوم أمس الخميس إنه كان "من الواضح جدا" خلال زيارتها إلى قطاع غزة هذا الأسبوع أنه لا يوجد ما يكفي من الغذاء في الأراضي .وأعلنت عن أنها تحدثت مع حول الحاجة الملحة للمزيد من المساعدات.وأخبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي وكالة "أسوشيتد برس" أن التجويع يحدث حاليا في غزة.وأضافت ماكين: "التقيت شخصيا بأمهات وأطفال يتضورون جوعا في غزة. إنه حقيقي ويحدث الآن".وتابعت أن نتنياهو كان "قلقا بشكل واضح من أن الناس لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء". وفي الماضي، نفى وجود مجاعة في غزة وقال إن المزاعم حول التجويع هي حملة دعائية أطلقتها حركة " ".وأضافت ماكين: "اتفقنا على أنه يجب علينا مضاعفة جهودنا على الفور لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. الوصول والأمن لقوافلنا أمران حاسمان".