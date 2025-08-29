Advertisement

عربي-دولي

مادورو: لا فرصة لغزو أميركي لفنزويلا وسندافع عن سيادتنا

Lebanon 24
29-08-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1410397-638920492458279626.jpg
Doc-P-1410397-638920492458279626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الرئيس نيكولاس مادورو الخميس أنّه "ليست هناك أيّ فرصة" لأن تغزو الولايات المتّحدة فنزويلا، وذلك بعد نشر واشنطن خمس سفن حربية في البحر الكاريبي بدعوى مكافحة تهريب المخدّرات.
Advertisement
     
وقال مادورو "ليست هناك أيّ فرصة لدخولهم فنزويلا"، مؤكّدا أنّ بلاده مستعدّة للدفاع "عن السلام وعن سيادتها ووحدة أراضيها".
     
وأضاف في خطاب أمام وحدات من الجيش أنّ "لا العقوبات نجحت، ولا الحصار، ولا الحرب النفسية، ولا التطويق. لم ينجحوا ولن ينجحوا".
     
ويحذّر مادورو دوما من أنّ الولايات المتّحدة تسعى لغزو بلاده بهدف الإطاحة به و"تغيير النظام". (lbc)
 
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: لدينا فرصة تاريخية لفرض سيادتنا على الضفة وغزة
lebanon 24
29/08/2025 09:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القائد العام للجيش الإيراني: جيشنا سيتصدى بكل قوة لأي اعتداء وسيدافع عن سيادة البلاد
lebanon 24
29/08/2025 09:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إبراهيم الموسوي: من واجب الدولة أن تدافع عن السيادة والحياة والكرامة
lebanon 24
29/08/2025 09:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: أحداث السويداء تثبت أن من لا يدافع عن نفسه لا ينعم بالأمن
lebanon 24
29/08/2025 09:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2025-08-29
02:23 | 2025-08-29
02:17 | 2025-08-29
02:10 | 2025-08-29
01:30 | 2025-08-29
01:10 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24