مادورو: لا فرصة لغزو أميركي لفنزويلا وسندافع عن سيادتنا

Advertisement

اعتبر الرئيس الخميس أنّه "ليست هناك أيّ فرصة" لأن تغزو الولايات المتّحدة ، وذلك بعد نشر خمس سفن حربية في بدعوى مكافحة تهريب المخدّرات.وقال "ليست هناك أيّ فرصة لدخولهم فنزويلا"، مؤكّدا أنّ بلاده مستعدّة للدفاع "عن السلام وعن سيادتها ووحدة أراضيها".وأضاف في خطاب أمام وحدات من الجيش أنّ "لا نجحت، ولا الحصار، ولا الحرب النفسية، ولا التطويق. لم ينجحوا ولن ينجحوا".ويحذّر مادورو من أنّ الولايات المتّحدة تسعى لغزو بلاده بهدف الإطاحة به و"تغيير النظام". (lbc)