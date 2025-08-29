Advertisement

عربي-دولي

الإفراج عن جنود كولومبيين احتُجزوا جنوباً وسط اتهامات بـ"الاختطاف"

Lebanon 24
29-08-2025 | 00:40
A-
A+

Doc-P-1410399-638920494890452314.jpg
Doc-P-1410399-638920494890452314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت هيئة حقوقية كولومبية الخميس أنّ 33 عسكريا أُطلقوا بعدما احتُجزوا لثلاثة أيام في جنوب البلاد في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة.
     
وقالت إيريس مارين، أمينة المظالم في كولومبيا، إنّه "في هذه اللحظات ينسحب الجنود" من المنطقة التي كانوا محتجزين فيها.
Advertisement
     
وخاض هؤلاء الجنود معارك ضارية مع المتمردين قبل أن يعمد حوالى 600 من سكان المنطقة يوم الإثنين إلى منعهم من المغادرة، في خطوة اعتبرتها حكومة الرئيس اليساري غوستافو بيترو "عملية اختطاف".
     
وناشدت أمينة المظالم مواطنيها عدم وصم السكان الذين احتجزوا هؤلاء العسكريين. (lbc)
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير كولومبي: متمردون يحتجزون 34 جنديا كرهائن في منطقة غابات الأمازون
lebanon 24
29/08/2025 09:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى بين الجنود الكولومبيين إثر هجوم طائرة مسيّرة
lebanon 24
29/08/2025 09:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: إسرائيل "تأسف" لقرار القضاء الفرنسي الإفراج عن جورج عبدالله
lebanon 24
29/08/2025 09:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مجموعة مسلحة حاولت اختطاف أحد جنودنا جنوب غزة ثم أطلقت النار عليه وقتلته
lebanon 24
29/08/2025 09:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2025-08-29
02:23 | 2025-08-29
02:17 | 2025-08-29
02:10 | 2025-08-29
01:30 | 2025-08-29
01:10 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24