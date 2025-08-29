Advertisement

عربي-دولي

ترامب: واشنطن أصبحت خلال 14 يوما فقط منطقة خالية من الجريمة

Lebanon 24
29-08-2025 | 01:06
A-
A+
Doc-P-1410407-638920516376849421.png
Doc-P-1410407-638920516376849421.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "منذ أن توليت الأمر... أصبحت واشنطن خلال 14 يوما فقط منطقة خالية من الجريمة، وذلك بشكل أسرع بكثير مما كان مخططا له"، وذلك من خلال منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".
Advertisement

وكان السبب وراء تفاؤل ترامب هو الإحصائيات المتعلقة بسرقة السيارات في واشنطن، والتي قال إنها انخفضت بنسبة 87%.

من جهته، أعرب الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن أسفه لإضفاء ما قال عنها "الاتحادية والعسكرة" على وظائف الشرطة الحكومية والمحلية.

وجاء ذلك في منشور لأوباما على منصة "إكس" شارك فيه مقابلة رأي من صحيفة "نيويورك تايمز" حول تزايد ارتياح إدارة ترامب في استخدام سلطة إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية لتنفيذ حملتها الواسعة من الاعتقالات ضد المهاجرين والمجرمين وما إذا كان ذلك يشير إلى انزلاق نحو الاستبداد.

وكتب الرئيس الأسبق أن "تآكل المبادئ الأساسية مثل الإجراءات القانونية الواجبة والاستخدام المتزايد لجيشنا على الأراضي المحلية يعرض حريات جميع الأمريكيين للخطر".

بدوره، هاجم الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم جهود ترامب الرامية إلى "عسكرة" المدن في البلاد، حيث استعرض لافتات تقارن معدلات الجريمة في الولايات التي يقودها الجمهوريون بمعدلاتها في كاليفورنيا.

وقال في مؤتمر صحفي في ساكرامنتو:"إذا كان الرئيس صادقا بشأن قضية الجريمة والعنف، فلا شك في ذهني أنه سيرسل القوات على الأرجح إلى لويزيانا ومسيسيبي لمعالجة موجة العنف التي لا تعقل والتي لا تزال تمثل بلاء لتلك الولايات".

وقال نيوسوم: "هذا البلد بحاجة إلى الاستيقاظ على ما يجري - ليس فقط الميول الاستبدادية ولكن الإجراءات الاستبدادية من قبل هذا الرئيس".
مواضيع ذات صلة
ترامب: يجب تعديل القوانين في واشنطن العاصمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم من القصر ومعاملتهم كبالغين وحبسهم لفترة طويلة بدءاً من سن 14 عاماً
lebanon 24
29/08/2025 09:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يحتفل بتحقيق "أمن وازدهار" في واشنطن عبر حملة مكافحة الجريمة
lebanon 24
29/08/2025 09:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنضمن أمن العاصمة واشنطن وسنقوم بخفض نسب الجريمة فيها
lebanon 24
29/08/2025 09:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: التقارير التي كانت تتحدث عن انخفاض نسب الجريمة في العاصمة واشنطن مزيفة
lebanon 24
29/08/2025 09:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2025-08-29
02:23 | 2025-08-29
02:17 | 2025-08-29
02:10 | 2025-08-29
01:30 | 2025-08-29
01:10 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24