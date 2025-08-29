Advertisement

عربي-دولي

موسكو: القوات الأوكرانية تستهدف الأراضي الروسية بشكل يومي

Lebanon 24
29-08-2025 | 02:10
A-
A+
Doc-P-1410423-638920556914059912.jpg
Doc-P-1410423-638920556914059912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 54 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.
Advertisement

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 76 مسيرة روسية من بين 104 استهدفت مناطق أوكرانية الليلة الماضية
lebanon 24
29/08/2025 12:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تعلن اعتراض 99 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تستهدف مواقع روسية
lebanon 24
29/08/2025 12:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط صاروخ باليستي و198 مسيرة روسية من بين 400 هاجمت أراضينا الليلة الماضية
lebanon 24
29/08/2025 12:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهدفنا مركزا للسكك الحديدية يستخدم في نقل أسلحة للقوات الأوكرانية
lebanon 24
29/08/2025 12:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-08-29
04:26 | 2025-08-29
04:24 | 2025-08-29
03:59 | 2025-08-29
03:59 | 2025-08-29
03:49 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24