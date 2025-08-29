29
عربي-دولي
معلومات عن اغتيال مسؤول رفيع في اليمن.. هل نجح الهجوم الإسرائيلي؟
Lebanon 24
29-08-2025
|
02:17
A-
A+
بعد ليلة من
الغارات
الإسرائيلية
على
صنعاء
، تباينت الروايات بشأن ما جرى على مستوى قيادات جماعة "
أنصار
الله". وكالات وصحف دولية أكدت وقوع ضربات هي الثانية خلال أسبوع على العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من دون إعلانٍ رسمي عن إصاباتٍ في صفوف الصف الأول، فيما نقلت وسائل أخرى عن مصادر يمنية معارِضة للحوثيين مزاعمَ باغتيال رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي. وحتى صباح الجمعة، لا توجد تأكيدات مستقلة للحصيلة أو الأسماء.
رويترز
أفادت بأن
إسرائيل
استهدفت مواقع للحوثيين في صنعاء مساء الخميس، في "ثاني هجوم خلال أقل من أسبوع"، بينما ذكرت وكالة أسوشييتد برس أنه "لم تَرِد تقارير فورية عن ضحايا" في الجولة الأخيرة من الضربات، مع استمرار تبادل الروايات بين الطرفين حول طبيعة الأهداف. وأشارت
الجزيرة
إلى ضرب "هدف عسكري" بحسب الرواية الإسرائيلية، في مقابل اتهام الحوثيين
تل أبيب
بقصف مناطق مدنية.
في المقابل، دفعت تقارير عبر مواقع إخبارية إسرائيلية ودولية بالقول إن الرهوي قُتل في قصفٍ طال شقة سكنية جنوبي صنعاء، مستندةً إلى ما نُسب لإعلام يمني يبثّ من عدن. "جيروزالِم بوست" و"تايمز أوف إسرائيل" و"Israel National News" نقلت المزاعم، بعضها بالاستناد إلى القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" التي نسبت الخبر لمصادر يمنية، لكن دون إعلانٍ إسرائيلي رسمي. هذه الادعاءات بقيت بلا توثيق مستقل حتى الساعة.
جماعة "أنصار الله" سارعت إلى النفي. مصدرٌ للجماعة قال عبر "ميدل إيست آي" إن "الأخبار عن استهداف اجتماعٍ للقيادة في صنعاء غير صحيحة"، فيما اكتفت وكالة "سبأ" بتنديد الغارات واتهام إسرائيل باستهداف "أعيان مدنية"، من دون أي إشارة إلى إصاباتٍ في الصف القيادي.
