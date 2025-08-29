Advertisement

عربي-دولي

معلومات عن اغتيال مسؤول رفيع في اليمن.. هل نجح الهجوم الإسرائيلي؟

Lebanon 24
29-08-2025 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1410428-638920560711772948.png
Doc-P-1410428-638920560711772948.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد ليلة من الغارات الإسرائيلية على صنعاء، تباينت الروايات بشأن ما جرى على مستوى قيادات جماعة "أنصار الله". وكالات وصحف دولية أكدت وقوع ضربات هي الثانية خلال أسبوع على العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من دون إعلانٍ رسمي عن إصاباتٍ في صفوف الصف الأول، فيما نقلت وسائل أخرى عن مصادر يمنية معارِضة للحوثيين مزاعمَ باغتيال رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي. وحتى صباح الجمعة، لا توجد تأكيدات مستقلة للحصيلة أو الأسماء. 
Advertisement

رويترز أفادت بأن إسرائيل استهدفت مواقع للحوثيين في صنعاء مساء الخميس، في "ثاني هجوم خلال أقل من أسبوع"، بينما ذكرت وكالة أسوشييتد برس أنه "لم تَرِد تقارير فورية عن ضحايا" في الجولة الأخيرة من الضربات، مع استمرار تبادل الروايات بين الطرفين حول طبيعة الأهداف. وأشارت الجزيرة إلى ضرب "هدف عسكري" بحسب الرواية الإسرائيلية، في مقابل اتهام الحوثيين تل أبيب بقصف مناطق مدنية. 

في المقابل، دفعت تقارير عبر مواقع إخبارية إسرائيلية ودولية بالقول إن الرهوي قُتل في قصفٍ طال شقة سكنية جنوبي صنعاء، مستندةً إلى ما نُسب لإعلام يمني يبثّ من عدن. "جيروزالِم بوست" و"تايمز أوف إسرائيل" و"Israel National News" نقلت المزاعم، بعضها بالاستناد إلى القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" التي نسبت الخبر لمصادر يمنية، لكن دون إعلانٍ إسرائيلي رسمي. هذه الادعاءات بقيت بلا توثيق مستقل حتى الساعة. 

جماعة "أنصار الله" سارعت إلى النفي. مصدرٌ للجماعة قال عبر "ميدل إيست آي" إن "الأخبار عن استهداف اجتماعٍ للقيادة في صنعاء غير صحيحة"، فيما اكتفت وكالة "سبأ"  بتنديد الغارات واتهام إسرائيل باستهداف "أعيان مدنية"، من دون أي إشارة إلى إصاباتٍ في الصف القيادي.
مواضيع ذات صلة
مسؤول إيراني رفيع: محاولة اغتيال الرئيس كانت جزءا من خطة إسرائيلية تهدف لإسقاط النظام في البلاد (الجزيرة)
lebanon 24
29/08/2025 12:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤول رفيع: تفتيش منزل جون بولتون جاء ضمن تحقيق اتهامات بتسريب معلومات حساسة للإضرار بترامب
lebanon 24
29/08/2025 12:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الروسي: إحباط هجوم على مسؤول رفيع بوزارة الدفاع في ضواحي موسكو
lebanon 24
29/08/2025 12:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي نفذ عملية اغتيال مسؤول وحدة 1900 في "الحزب"
lebanon 24
29/08/2025 12:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-08-29
04:26 | 2025-08-29
04:24 | 2025-08-29
03:59 | 2025-08-29
03:59 | 2025-08-29
03:49 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24