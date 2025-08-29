صحيفة بريطانية: إيران في حالة تراجع.. وليست خارج اللعبة

Advertisement

ذكرت صحيفة "The Spectator" أنه "بالنسبة لمعظم الإسرائيليين، على مدى معظم السنوات السبعين الماضية، كانت اليمن دولة نائية على الحافة الأخرى من ، الجزء المواجه للمحيط الهندي، وليس البحر الأبيض المتوسط. كل ما كان معروفاً عنها كان عبارة عن بعض المواد الغذائية والفولكلور التي أحضرتها الجالية اليهودية في البلاد معها إلى عندما فرت إلى هناك بشكل جماعي في أواخر الأربعينيات. والآن، أصبحت اليمن تستهدف إسرائيل بشكل شبه يومي وتُطلق ذخائر قاتلة على المراكز السكانية".وبحسب الصحيفة، "لا تستطيع حكومة أنصار الله في صنعاء مجاراة الدولة اليهودية لا هجومًا ولا دفاعًا. ومع ذلك، في المناسبات النادرة التي نجح فيها الحوثيون في تحقيق اختراقات، لا ينبغي تجاهل نتائجها. لقد نجحوا في إغلاق مطار بن غوريون لعدة أيام في أيار الماضي، عندما سقط أحد صواريخهم بالقرب من المحطة الرئيسية. وفي تموز الماضي، قُتل مدني في تل أبيب عندما اخترقت طائرة حوثية مسيّرة سماء المدينة وانفجرت في شارع مزدحم. وكان رد إسرائيل على عدوان الحوثيين سريعًا وواسع النطاق، فقد ألحقت أضرارًا جسيمة بمينائي الحديدة والصليف، ومطار صنعاء، وميناء رأس عيسى النفطي، وأهدافًا أخرى للبنية التحتية".وتابعت الصحيفة، "لكن على الرغم من الأضرار التي تلحق بالحوثيين، فمن الواضح أنهم ما زالوا صامدين. وتتزامن قدرتهم المستمرة على إطلاق الصواريخ من حين لآخر على إسرائيل مع إرهابهم المستمر والأكثر خطورة لسفن الشحن التي تسعى إلى المرور عبر طريق خليج عدن والبحر الأحمر. خلال الشهرين الماضيين، أغرقوا سفينتين تحملان الليبيري، مملوكتين لليونان، ولا تزال حركة المرور عبر المنطقة منخفضة بنسبة 85% مقارنةً بفترة ما قبل تشرين الأول 2023".وأضافت الصحيفة، "إن الصمود الواضح لحلفاء إيران في اليمن يثير سؤالا أكبر. ، ترسخت رواية مفادها أن الحملة الناجحة التي خاضتها الدولة العبرية والولايات المتحدة ضد إيران في/حزيران، إلى جانب هجومها على في عام 2024، أدت فعليًا إلى على طموحات طهران الإقليمية وكسر التحالف الإقليمي الذي تقوده إيران. من الواضح أن صياغة مصطلح "حرب الاثني عشر يومًا" لوصف القتال الذي دار في شهر حزيران كان يهدف إلى التذكير بحرب الأيام الستة التي خاضتها إسرائيل في عام 1967، والتي انتصرت فيها الدولة اليهودية على جيوش مصر وسوريا والأردن. لقد أدى انتصار عام 1967 إلى كسر مسيرة القومية العربية، ويُعتقد ضمنيًا أن حرب عام 2025 ضد إيران قد حققت إنجازًا مشابهًا في ما يتعلق بالكتلة الإقليمية الإسلامية لطهران".وبحسب الصحيفة، "لا شك أن إنجازات وإسرائيل ضد إيران ووكلائها في واليمن وأماكن أخرى كانت مبهرة وأظهرت تفوقاً تقليدياً هائلاً. مع ذلك، هناك أسبابٌ لتهدئة النشوة وإمعان النظر في مسار الأحداث الراهن. وهذا مهمٌّ ليس فقط لأن التواضع فضيلةٌ نبيلة، بل لأن الفشل في ملاحظة كيفية تنظيم إيران ووكلائها في فترة ما بعد حزيران 2025 من شأنه أن يعرضهم لخطر إعادة تنظيم صفوفهم والعودة. ومن بين الهزائم والنكسات التي مُنيت بها إيران خلال عامي 2024 و2025، هناك عنصر واحد فقط يكاد يكون من المؤكد أنه لا رجعة فيه، إنه سقوط نظام بشار الأسد في ، والذي أدى إلى إبعاد دمشق عن المحور الإيراني، وتحويلها إلى ساحة تنافس بين إسرائيل وتركيا ودول الخليج".وتابعت الصحيفة، "في أماكن أخرى، مع ذلك، فإن الخسائر الإيرانية أقل خطورة بكثير. ففي اليمن، لم يتلقَّ عملاء طهران الحوثيون ضربةً حاسمة بعد. لقد نجحوا بفعالية في إغلاق طريق تجاري بحري حيوي أمام الجميع باستثناء من يختارون السماح لهم بالمرور. إن الغرب والخليج غير منشغلين حالياً بتجهيز عملائهم لمنحهم القدرة الهجومية ضد الحوثيين. وإلى أن يحدث ذلك، من المتوقع أن يستمر استثمار إيران في اليمن في تحقيق عوائده".وأضافت الصحيفة، "في العراق، والتي تجاهلتها الغربية إلى حد كبير، تظل الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في البلاد، حيث تضم 238 ألف مقاتل. لقد اختاروا بحكمة، وعلى ما يبدو بناءً على نصيحة إيرانية، البقاء بعيدًا عن حرب العامين الماضيين إلى حد كبير. لكن الائتلاف الحاكم الحالي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتمد على دعم الميليشيات، في نسختها السياسية المعروفة باسم "إطار التنسيق". ويعمل الائتلاف الحاكم حاليا على تقديم تشريع من شأنه أن يرسخ وضع الميليشيات كهيكل عسكري مستقل وموازي".وبحسب الصحيفة، "في لبنان أيضًا، ورغم إضعافه الشديد على يد إسرائيل، يرفض حزب الله رفضًا قاطعًا مطالب نزع سلاحه. وقد أوضحت حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنها لا تنوي استخدام القوة لحثّ الحركة على ذلك. ونظراً لتسلل حزب الله إلى مؤسسات الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة، فليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة على استخدام تدابير قسرية حتى لو رغبت في ذلك. يلعب الخوف اللبناني المستمر من الحرب الأهلية دورًا هنا أيضًا، ومن المرجح أن تكون حملة إسرائيل المستمرة لمنع حزب الله من إعادة بناء قواته هي الوحيدة التي ستُجدي نفعًا".وختمت الصحيفة، "إذا نظرنا إلى هذه الصورة مجتمعة، فإنها تشير إلى أن إيران عانت من انتكاسات شديدة على عدد من الجبهات المهمة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، لكنها ما زالت فاعلة في البلدان التي سبق ذكرها".