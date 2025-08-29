Advertisement

عربي-دولي

بلحية وبدلة بيضاء.. ما حقيقة صورة بشار الأسد المُنتشرة؟

Lebanon 24
29-08-2025 | 02:39
انتشرت صورة مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس السوري السابق بشار الأسد، أظهرته بلحية غزاها الشيب ومضرب بيسبول، انتشرت صورة منسوبة للرئيس السوري السابق بشار الأسد، وقال مدونون إنها التقطت في روسيا كآخر ظهور له.
وزعم ناشروها أنها ملتقطة له في روسيا حديثاً، إلا أنه بعد التحقق من صحتها، تبين أن الصورة غير حقيقية، كونها منشأة بالذكاء الاصطناعي.

ووضع البحث العكسي الصورة بحجمها الكامل، وبدا فيها الأسد حاملا عصا بيسبول على كتفه.

وقد حملت في أسفلها إلى اليمين شعار "GROK"، برنامج الدردشة الآلي من شركة "إكس أيه آي"، والذي يوظف الذكاء الاصطناعي التوليدي وينشىء صوراً بتقنية الذكاء الاصطناعي. 
الصورة المتداولة لبشار الأسد
