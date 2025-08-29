بلحية وبدلة بيضاء.. ما حقيقة صورة بشار الأسد المُنتشرة؟

Advertisement

انتشرت صورة مؤخرا، عبر ، للرئيس السوري السابق ، أظهرته بلحية غزاها الشيب ومضرب بيسبول، انتشرت صورة منسوبة للرئيس السوري السابق بشار ، وقال مدونون إنها التقطت في كآخر ظهور له.وزعم ناشروها أنها ملتقطة له في روسيا حديثاً، إلا أنه بعد التحقق من صحتها، تبين أن الصورة غير حقيقية، كونها منشأة بالذكاء الاصطناعي.ووضع البحث العكسي الصورة بحجمها الكامل، وبدا فيها الأسد حاملا عصا بيسبول على كتفه.وقد حملت في أسفلها إلى اليمين شعار "GROK"، برنامج الدردشة الآلي من شركة "إكس أيه آي"، والذي يوظف التوليدي وينشىء صوراً بتقنية الذكاء الاصطناعي.