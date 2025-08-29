Advertisement

عربي-دولي

روبيو ونظيره التركي يؤكدان دعم الاستقرار في الشرق الأوسط

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:20
أشار وزارة الخارجية الأميركية، الى أن "روبيو بحث في اتصال أجراه مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون كحليفين بالناتو".
كذلك لفتت الوزارة، الى أن "روبيو بحث مع نظيره التركي دعمهما المستمر للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
