عربي-دولي
بكين تحذر واشنطن: لا لتبادل العلاقات الرسمية مع تايوان
Lebanon 24
29-08-2025
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الخارجية
الصينية
، اليوم، الى أن "نطالب
واشنطن
بالالتزام بمبدأ
الصين
الواحدة والكف عن التدخل في شؤون تايوان".
وأكدت الخارجية أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ونرفض أي تبادلات رسمية بين
الولايات المتحدة
وتايوان".
تابع
