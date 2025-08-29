Advertisement

بكين تحذر واشنطن: لا لتبادل العلاقات الرسمية مع تايوان

29-08-2025 | 03:40
أشارت الخارجية الصينية، اليوم، الى أن "نطالب واشنطن بالالتزام بمبدأ الصين الواحدة والكف عن التدخل في شؤون تايوان".
وأكدت الخارجية أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ونرفض أي تبادلات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان".
 
