بكين تحذر واشنطن: لا لتبادل العلاقات الرسمية مع تايوان

أشارت الخارجية ، اليوم، الى أن "نطالب بالالتزام بمبدأ الواحدة والكف عن التدخل في شؤون تايوان".وأكدت الخارجية أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ونرفض أي تبادلات رسمية بين وتايوان".