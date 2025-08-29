ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إيران

Advertisement

دعت الخارجية ، رعاياها إلى مغادرة لتجنب التعرض لأعمال انتقامية، حسبما أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل.وفي سياق متصل، أعلن لجنة المادة 90 في حاجي دليجاني أن البرلمان الإيراني أطلق خطة طوارئ للانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار .وقال حاجي دليجاني، في تصريحات إعلامية، إن البرلمان الإيراني بدأ صياغة خطة طارئة من ثلاثة أجزاء للانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي، موضحًا أن هذه الخطة ستُرفع إلى نظام البرلمان لإتمام الإجراءات القانونية لمراجعتها والموافقة عليها في جلسات البرلمان العامة الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "مهر" . (دار الهلال)