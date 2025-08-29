Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إيران

Lebanon 24
29-08-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1410478-638920635800727694.jpg
Doc-P-1410478-638920635800727694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت الخارجية الألمانية، رعاياها إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
Advertisement

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليجاني أن البرلمان الإيراني أطلق خطة طوارئ للانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال حاجي دليجاني، في تصريحات إعلامية، إن البرلمان الإيراني بدأ صياغة خطة طارئة من ثلاثة أجزاء للانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي، موضحًا أن هذه الخطة ستُرفع إلى نظام البرلمان لإتمام الإجراءات القانونية لمراجعتها والموافقة عليها في جلسات البرلمان العامة الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية. (دار الهلال)
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
lebanon 24
29/08/2025 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تايلاند تناشد رعاياها في كمبوديا مغادرتها إثر اشتباك حدودي
lebanon 24
29/08/2025 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فلوريان فيرتز: مغادرة ألمانيا لم يكن قراراً سهلا ولكنني مقتنع به تماماً
lebanon 24
29/08/2025 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غارة مستشفى ناصر.. ألمانيا تدعو للتحقيق
lebanon 24
29/08/2025 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الألمانية

نائب رئيس

الإيرانية

البرلمان

الإيراني

حسين علي

القاهرة

ألمانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:44 | 2025-08-29
07:36 | 2025-08-29
07:21 | 2025-08-29
07:00 | 2025-08-29
06:42 | 2025-08-29
06:32 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24