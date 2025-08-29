في ولايته الثانية.. تأييد ترامب ينخفض إلى أدنى مستوى

Advertisement

انخفضت نسبة تأييد الرئيس الأميركي إلى أدنى مستوى لها في ولايته الثانية، وفق استطلاع للرأي العام أجراه معهد "كوينيبياك".وقال 37% من الناخبين المسجلين إنهم يوافقون على طريقة لعمله، بينما أعرب 55 بالمئة عن معارضتهم، فيما قال 7% إنهم لا يعرفون.ويعد تقييم الموافقة السلبي البالغ 18 نقطة هو الأدنى منذ كانون الثاني 2021، كما يمثل انخفاضا صافيا بمقدار 4 نقاط مقارنة باستطلاع ، عندما كانت الموافقة أقل بـ 14 نقطة، حيث بلغت نسبة التأييد 40% مقابل 54% رفضًا.ويوضح استطلاع آب وجود تحول بمقدار 21 نقطة منذ تولي الرئاسة في كانون الثاني 2017، حينما وافق 46% من الناخبين على الرئيس مقابل 43% معارضة.وسجل الأخير أدنى نسبة تأييد لترامب في ولايته الثانية، وأعلى نسبة معارضة له، بينما كان أدنى مستوى سابق لموافقة ترامب في أوائل حزيران، عندما وافق 38% وعارض 54%.وقد ارتفعت نسبة الموافقة إلى 41% في أواخر حزيران ثم انخفضت إلى 40% في تموز، فيما بقيت نسبة ثابتة عند 54% في كلا الاستطلاعين الأخيرين.وفي الاستطلاع الأخير، وافق 84% من الجمهوريين على طريقة إدارة ترامب لعمله، بينما عارض 9% وقال 7% إنهم لا يعرفون أو لم يجيبوا عن السؤال، مقارنة بالشهر الماضي حيث وافق 90% من الجمهوريين، وعارض 8%، ولم يعرف أو لم يجيب 2%.أما بين ، فقد ارتفعت نسبة المعارضة إلى 98% هذا الشهر، مقارنة بـ 95% في الشهر الماضي، بينما بين المستقلين، عارض 58% الرئيس، ووافق 31%، وقال 11% إنهم لا يعرفون أو لم يذكروا رأيا، مقارنة بالشهر الماضي حين عارض 59% ووافق 33% ولم يذكر 8%.