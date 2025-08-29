خوفاً مما جرى مع حزب الله... قرار عاجل اتّخذه الحوثي وهذا ما طلبه من قادته

أصدر الحوثيون توجيهات استخباراتية، هي الأولى من نوعها، عقب تغيّر ملحوظ في الاستراتيجية العسكرية ، وفق ما أفادت مصادر يمنية مطلعة.

وتأتي هذه التوجيهات خوفا من تطبيق سيناريو مشابه لما جرى مع في من تصفية لقياداته العسكرية والسياسية.

وأوضحت المصادر أن تلك التوجيهات أتت بعد تنفيذ سلسلة غارات استهدفت قيادات بارزة في العاصمة ومحافظتي عمران وحجة، حسب ما نقلت وسائل إعلام يمنية.



كما كشفت أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين وجّه أوامر لقيادات الجماعة بمغادرة منازلهم، والانتقال إلى شقق سكنية داخل مبانٍ مشتركة لتقليل فرص الاستهداف.

كذلك، تضمنت التوجيهات أيضًا وقف استخدام الهواتف المحمولة بشكل مباشر، وتركها بحوزة المرافقين، مع الاعتماد على أجهزة لاسلكية مشفّرة للتواصل، في محاولة لتفادي تعقّب الاتصالات.



كما شددت التوجيهات على ضرورة عدم البقاء في مواقع الزيارات لأكثر من ، وتركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات القيادات لتحديد الجهات التي قد تتعقّبهم.