وكالة أجنبيّة تكشف: إسرائيل اغتالت هذه الشخصيّة البارزة في اليمن

أعلنت وكالة ، عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين الرهوي في غارة جوية إسرائيلية على .

Advertisement

وكانت شنّت سلسلة غارات على اليمن يوم أمس، وأشارت إلى أنّها استهدفت قيادات حوثيّة.

في المقابل، لم يصدر عن الحوثيين أيّ تعليق حتّى الآن، بشأن المعلومات عن مقتل الرهوي.