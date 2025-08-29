Advertisement

عربي-دولي

وكالة أجنبيّة تكشف: إسرائيل اغتالت هذه الشخصيّة البارزة في اليمن

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1410540-638920713684548679.jpg
Doc-P-1410540-638920713684548679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي في غارة جوية إسرائيلية على صنعاء.
Advertisement
 
 
وكانت إسرائيل شنّت سلسلة غارات على اليمن يوم أمس، وأشارت إلى أنّها استهدفت قيادات حوثيّة.
 
 
في المقابل، لم يصدر عن الحوثيين أيّ تعليق حتّى الآن، بشأن المعلومات عن مقتل الرهوي.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مقتل شخصية عسكرية إيرانية بارزة.. هذه هويته (صورة)
lebanon 24
29/08/2025 14:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يوحنّا العاشر يتلقى برقيات تعزية من شخصيات عربية بارزة
lebanon 24
29/08/2025 14:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصيّة بارزة... هذه هويّة المُستهدف من حركة "حماس" في غزة
lebanon 24
29/08/2025 14:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصية سورية بارزة... من استهدفت إسرائيل في الضربة الجوية على المزة؟
lebanon 24
29/08/2025 14:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

الألمانية

أحمد غالب

إسرائيل

الحوثي

ارزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:44 | 2025-08-29
07:36 | 2025-08-29
07:21 | 2025-08-29
07:00 | 2025-08-29
06:42 | 2025-08-29
06:21 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24