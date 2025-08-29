Advertisement

عربي-دولي

حديث عن "معلومات استخباراتية".. ماذا قيل في إسرائيل عن ضربة اليمن الأخيرة؟

Lebanon 24
29-08-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1410546-638920723365180273.webp
Doc-P-1410546-638920723365180273.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ركزت تقارير إسرائيلية على العملية التي نفذتها إسرائيل ضد اليمن، أمس الخميس، والتي أسفر عنها استهداف قيادات عسكرية وسياسية من جماعة الحوثي.
Advertisement
 
 
واعتبرت التقارير أن ما حصل شكل "انجازات استخبارية" وذلك بعد كلام سابق تحدث عن نقص في المعلومات عن اليمن.
 
 
وفي السياق، اعتبر المراسل والمعلّق العسكري في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية آفي اشكنازي، الجمعة، أن استهداف اجتماع قمة لقيادات سياسية وعسكرية حوثيّة يُعدّ خطوة من شأنها تغيير الواقع بشكل ملموس.
 
 
وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي استعد لهذه العملية على مدار أيام، وقال: "اعتماداً على معلومات استخباراتية دقيقة، وبقدرة على التنسيق بين استخبارات عالية الجودة وتنفيذ عملياتي صارم ودقيق. وقد أسقط سلاح الجو عشر ذخائر، وزن كل واحدة منها طن، على النقطة نفسها بفارق أجزاء من الثانية بين كل ضربة وأخرى".


وأضاف عن الجانب الاستخباراتي: "الإنجاز مذهل بكل المقاييس. حتى قبل نحو عامين، لم تكن لدى إسرائيل منظومة استخباراتية في اليمن. إنها دولة تقع في الدائرة الرابعة من حيث الأهمية، ولا تربطها أي علاقة مباشرة بالتوترات مع إسرائيل. ولكن منذ أن بدأ الحوثيون بالتحرك ضد إسرائيل بتوجيه من إيران، اضطرت شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) والموساد إلى بناء شبكة استخباراتية واسعة النطاق هناك".


وتدرك إسرائيل، وفق الكاتب، أن "الوسيلة الوحيدة لتحقيق تأثير فعّال هي من خلال استخبارات عالية الجودة، تركّز العمليات على مراكز الثقل السياسية والعسكرية للحوثيين. هذا من شأنه أن يحقق هدفاً مزدوجاً: ردع النظام الحوثي وتوجيه رسالة ردعية لإيران والمنطقة بأكملها. بالإضافة إلى كونه خطوة عقابية ضد قادة التنظيم الذين يشكلون تحدياً لإسرائيل منذ نحو عامين".
 

وبعد الفشل الذريع لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول 2023، يقول أشكنازي: "اضطر الجيش الإسرائيلي إلى إعادة بناء منظومته الاستخباراتية، وجرى ذلك في ظل حرب تدور على سبع جبهات. وتُظهر الساعات الأخيرة أن إسرائيل لا تبني فقط تفوقاً جوياً، بل أيضاً تفوقاً استخباراتياً يليق بقوة إقليمية".
 

وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجوم الجوي، الذي نفذته إسرائيل الخميس في صنعاء: "لم يكن الهجوم اعتيادياً، فقد بدأ بناءً على معلومات استخباراتية أشارت إلى اجتماع استثنائي لكبار قادة تنظيم الحوثيين من المستويين السياسي والعسكري معاً. ووفقاً للتقديرات، كان رئيس الأركان الحوثي حاضراً في المكان، لكن حالته غير واضحة في هذه المرحلة. أما زعيم التنظيم عبد الملك الحوثي، فلم يشارك في الاجتماع ولم يكن من بين أهداف الهجوم". وتابعت القناة أنه في مناقشات المستوى السياسي التي جرت بالتعاون مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، طُرحت إمكانية تصفية كبار قادة الحوثيين منذ عدة أشهر: "لكن الفرصة للهجوم أمس كانت فريدة من نوعها".


من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل أن كثيراً من الإسرائيليين يرون في الصواريخ اليمنية "مصدر إزعاج غير خطير. لكن من المهم الانتباه إلى أن هذه الصواريخ، كما حدث قبل الحرب مع إيران، تُجبر إسرائيل على إطلاق صواريخ اعتراض، ومخزونها من هذه الصواريخ محدود. بالإضافة إلى ذلك، بدأ الحوثيون بإطلاق صواريخ مزودة بذخائر متشظية، ما يصعّب عملية الاعتراض". 


وأضاف: "القصف يوجّه مراراً وتكراراً نحو مطار بن غوريون. ضربة ناجحة واحدة لصاروخ، أو حتى شظايا على المدرج، قد تهزّ من جديد قطاع الرحلات الجوية الأجنبية إلى إسرائيل الذي لا يزال يعاني منذ الحرب ضد إيران. سلاح الجو الإسرائيلي شنّ، أمس، غارة جديدة على صنعاء، ووفقاً للتقارير الأولية، يبدو أنها كانت محاولة لاغتيال وزير الدفاع ورئيس الأركان الحوثي. وإذا نجحت هذه الضربة بالفعل، فقد يؤدي ذلك إلى أيام مضطربة إضافية".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
منظمات دولية تدعو إسرائيل لإلغاء إلزامها بتقديم معلومات "شخصية حساسة" عن موظفيها الفلسطينيين
lebanon 24
29/08/2025 21:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ممتنون للمساعدات العسكرية الأميركية لكننا نتبادل مع واشنطن معلومات استخباراتية لا تقدر بثمن
lebanon 24
29/08/2025 21:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرا في حزب الله كان يجمع معلومات استخباراتية في عيناتا جنوب لبنان
lebanon 24
29/08/2025 21:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطباعات خارجية قاتمة عن التجاوب اللبناني مع مساعي براك وحديث عن" أيلول ساخن"
lebanon 24
29/08/2025 21:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الأركان

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اليمنية

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:28 | 2025-08-29
13:00 | 2025-08-29
12:25 | 2025-08-29
11:52 | 2025-08-29
11:47 | 2025-08-29
11:38 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24