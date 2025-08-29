Advertisement

عربي-دولي

وضع صحيّ كارثيّ في غزة... و"كورونا" يطلّ من جديد على سكان القطاع

Lebanon 24
29-08-2025 | 07:00
ذكر موقع "العربية"، أنّ هناك عوارض تظهر على سكان قطاع غزة، شبيهة بفيروس "كورونا".
وفي ظل غياب الفحوصات والتحاليل المخبرية وضعف الاستجابة الطبية، كشف مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور محمد أبو عفش، أنّ "هناك أعداداً كبيرة من المرضى يُعانون من أعراض الرشح وفقدان التذوق والإسهال وارتفاع الحرارة".
 
 
وحذّر من انتشار واسع وسريع للحالات، بالتزامن مع تلوث المياه، وتراكم النفايات، وانفجار خطوط الصرف الصحي.

 
وكان الجيش الإسرائيليّ كثّف هجماته في محيط مدينة غزة للسيطرة عليها، بينما أبدت المنظمات الإنسانية قلقها بشأن مصير المدنيين هناك.

