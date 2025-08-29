ذكر موقع "العربية"، أنّ هناك عوارض تظهر على سكان ، شبيهة بفيروس " ".

وفي ظل غياب الفحوصات والتحاليل المخبرية وضعف الاستجابة الطبية، كشف مدير الإغاثة الطبية أبو عفش، أنّ "هناك أعداداً كبيرة من المرضى يُعانون من أعراض الرشح وفقدان التذوق والإسهال وارتفاع الحرارة".

وحذّر من انتشار واسع وسريع للحالات، بالتزامن مع تلوث المياه، وتراكم النفايات، وانفجار خطوط الصرف الصحي.





وكان الجيش الإسرائيليّ كثّف هجماته في محيط مدينة غزة للسيطرة عليها، بينما أبدت المنظمات الإنسانية قلقها بشأن مصير المدنيين هناك.



