لقاء عُقِدَ في البيت الأبيض... هذه تفاصيل خطّة توني بلير بشأن غزة

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "التايمز" البريطانيّة، كشفت أنّ رئيس الوزراء السابق بلير عمل لأشهر على خطة لغزة لما بعد الحرب.

وأوضحت الصحيفة أنّ بلير ناقش خطّته مع المبعوث السابق للشرق الأوسط في إدارة الأولى ، في مع الرئيس الأميركيّ.

وأضافت أنّ "بلير قدم المشورة لترامب بشأن "خطة شاملة" لمستقبل غزة بعد دعوة الرئيس الأميركي لتحويلها إلى "ريفييرا ".

وكشفت "تايمز" أنّ "بلير كان يعمل على خطط لإعادة بناء المدمر كمركز تجاري حديث ووجهة سياحية". (عربي 21)