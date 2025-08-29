29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لقاء عُقِدَ في البيت الأبيض... هذه تفاصيل خطّة توني بلير بشأن غزة
Lebanon 24
29-08-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "التايمز" البريطانيّة، كشفت أنّ رئيس الوزراء
البريطاني
السابق
توني
بلير عمل لأشهر على خطة لغزة لما بعد الحرب.
Advertisement
وأوضحت الصحيفة أنّ بلير ناقش خطّته مع المبعوث السابق للشرق الأوسط في إدارة
دونالد ترامب
الأولى
جاريد كوشنر
، في
البيت الأبيض
مع الرئيس الأميركيّ.
وأضافت أنّ "بلير قدم المشورة لترامب بشأن "خطة شاملة" لمستقبل غزة بعد دعوة الرئيس الأميركي لتحويلها إلى "ريفييرا
الشرق الأوسط
".
وكشفت "تايمز" أنّ "بلير كان يعمل على خطط لإعادة بناء
قطاع غزة
المدمر كمركز تجاري حديث ووجهة سياحية". (عربي 21)
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض
Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض
29/08/2025 17:10:56
29/08/2025 17:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف لـ"فوكس نيوز": سيتم عقد اجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض الأربعاء
Lebanon 24
ويتكوف لـ"فوكس نيوز": سيتم عقد اجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض الأربعاء
29/08/2025 17:10:56
29/08/2025 17:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي كواليس لقاء بلير وكوشنير مع ترامب!
Lebanon 24
هذه هي كواليس لقاء بلير وكوشنير مع ترامب!
29/08/2025 17:10:56
29/08/2025 17:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد قطري وصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن اتفاق هدنة غزة قبل لقاء ترمب ونتنياهو (أكسيوس)
Lebanon 24
وفد قطري وصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن اتفاق هدنة غزة قبل لقاء ترمب ونتنياهو (أكسيوس)
29/08/2025 17:10:56
29/08/2025 17:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الشرق الأوسط
جاريد كوشنر
البريطاني
قطاع غزة
دونالد
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو... عمليّات للجيش الإسرائيليّ في جنوب سوريا هذه حصيلتها
Lebanon 24
بالفيديو... عمليّات للجيش الإسرائيليّ في جنوب سوريا هذه حصيلتها
09:59 | 2025-08-29
29/08/2025 09:59:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: حاولنا إغتيال رئيس أركان الحوثيين وننتظر النتائج
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: حاولنا إغتيال رئيس أركان الحوثيين وننتظر النتائج
09:34 | 2025-08-29
29/08/2025 09:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن تشغيل بئريّ غاز جديدين في البحر المتوسط
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن تشغيل بئريّ غاز جديدين في البحر المتوسط
09:17 | 2025-08-29
29/08/2025 09:17:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يتّخذ تدبيراً بحقّ كامالا هاريس: لا حماية خاصة
Lebanon 24
ترامب يتّخذ تدبيراً بحقّ كامالا هاريس: لا حماية خاصة
08:43 | 2025-08-29
29/08/2025 08:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في سوريا... هكذا تُوفِيَ الشاب بشار العمر
Lebanon 24
حزنٌ في سوريا... هكذا تُوفِيَ الشاب بشار العمر
08:35 | 2025-08-29
29/08/2025 08:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
15:08 | 2025-08-28
28/08/2025 03:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:59 | 2025-08-29
بالفيديو... عمليّات للجيش الإسرائيليّ في جنوب سوريا هذه حصيلتها
09:34 | 2025-08-29
الجيش الإسرائيليّ: حاولنا إغتيال رئيس أركان الحوثيين وننتظر النتائج
09:17 | 2025-08-29
دولة عربيّة تُعلن عن تشغيل بئريّ غاز جديدين في البحر المتوسط
08:43 | 2025-08-29
ترامب يتّخذ تدبيراً بحقّ كامالا هاريس: لا حماية خاصة
08:35 | 2025-08-29
حزنٌ في سوريا... هكذا تُوفِيَ الشاب بشار العمر
08:25 | 2025-08-29
فيدان: قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل بشكل كامل
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 17:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 17:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 17:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24