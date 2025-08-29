Advertisement

عربي-دولي

لقاء عُقِدَ في البيت الأبيض... هذه تفاصيل خطّة توني بلير بشأن غزة

Lebanon 24
29-08-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1410581-638920766350771370.jpg
Doc-P-1410581-638920766350771370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "التايمز" البريطانيّة، كشفت أنّ رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عمل لأشهر على خطة لغزة لما بعد الحرب.
Advertisement
 
 
وأوضحت الصحيفة أنّ بلير ناقش خطّته مع المبعوث السابق للشرق الأوسط في إدارة دونالد ترامب الأولى جاريد كوشنر، في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركيّ.
وأضافت أنّ "بلير قدم المشورة لترامب بشأن "خطة شاملة" لمستقبل غزة بعد دعوة الرئيس الأميركي لتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وكشفت "تايمز" أنّ "بلير كان يعمل على خطط لإعادة بناء قطاع غزة المدمر كمركز تجاري حديث ووجهة سياحية". (عربي 21)
 
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض
lebanon 24
29/08/2025 17:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف لـ"فوكس نيوز": سيتم عقد اجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض الأربعاء
lebanon 24
29/08/2025 17:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي كواليس لقاء بلير وكوشنير مع ترامب!
lebanon 24
29/08/2025 17:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد قطري وصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن اتفاق هدنة غزة قبل لقاء ترمب ونتنياهو (أكسيوس)
lebanon 24
29/08/2025 17:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

جاريد كوشنر

البريطاني

قطاع غزة

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:59 | 2025-08-29
09:34 | 2025-08-29
09:17 | 2025-08-29
08:43 | 2025-08-29
08:35 | 2025-08-29
08:25 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24