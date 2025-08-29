Advertisement

عربي-دولي

ترامب يتّخذ تدبيراً بحقّ كامالا هاريس: لا حماية خاصة

Lebanon 24
29-08-2025 | 08:43
كشفت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر إلغاء الحماية الخاصة التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لكامالا هاريس، نائبة الرئيس السابق جو بايدن.
وكانت هاريس، المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة، قد قالت في بيان نهاية شهر تموز الماضي إن "سياستنا وحكومتنا ومؤسساتنا خذلت الشعب الأميركي مرات كثيرة وقادتنا إلى هذه اللحظة من الأزمة". (سكاي نيوز عربية) 
