Advertisement

عربي-دولي

حزنٌ في سوريا... هكذا تُوفِيَ الشاب بشار العمر

Lebanon 24
29-08-2025 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1410592-638920789079798516.jpg
Doc-P-1410592-638920789079798516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُوفي الشاب السوريّ بشار العمر، الذي عُرِفَ لسنوات بـ"بشار ألغام"، خلال عمله على إزالة الألغام في محيط بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.
Advertisement


وأحزن خبر وفاة العمر السوريين، الذين عرفوه لأكثر من 13 سنة، في تفكيك مخلفات الحرب. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هكذا تُوفِيَ الشاب طلعات في الإغتراب
lebanon 24
29/08/2025 19:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حزنٌ في البترون.. هكذا خسر الشاب إسطفان حياته في الإغتراب
lebanon 24
29/08/2025 19:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا تُوفِيَ العسكريّ المتقاعد حسين الحاج
lebanon 24
29/08/2025 19:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا سبب وفاة الشاب يوسف في الجامع الأمويّ
lebanon 24
29/08/2025 19:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

ريف حماة الشمالي

ريف حماة

حماة ال

الشمالي

الشمال

سوريا

حمات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:52 | 2025-08-29
11:47 | 2025-08-29
11:38 | 2025-08-29
11:00 | 2025-08-29
10:51 | 2025-08-29
10:38 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24