حزنٌ في سوريا... هكذا تُوفِيَ الشاب بشار العمر

Advertisement

تُوفي الشاب السوريّ بشار العمر، الذي عُرِفَ لسنوات بـ"بشار ألغام"، خلال عمله على إزالة الألغام في محيط بلدة كفرنبودة في .وأحزن خبر وفاة العمر السوريين، الذين عرفوه لأكثر من 13 سنة، في تفكيك مخلفات الحرب. (العربية)