الجيش الإسرائيليّ: حاولنا إغتيال رئيس أركان الحوثيين وننتظر النتائج

كشف الجيش الإسرائيليّ أنّه "حاول إغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع"، وأشار إلى أنّه "بانتظار نتائج التي شنّها يوم أمس على ".

وأضاف الجيش أنّ "رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع وصلا إلى قاعة المؤتمرات التي تمّ إستهدافها".



وقال إنّه "لا يزال يجمع نتائج الأضرار الناجمة عن هجوم قاعدة بدر الجوية، وحالة الشخصيات التي كانت في قلب الهجوم".