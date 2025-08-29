29
عربي-دولي
الجيش الإسرائيليّ: حاولنا إغتيال رئيس أركان الحوثيين وننتظر النتائج
Lebanon 24
29-08-2025
|
09:34
كشف الجيش الإسرائيليّ أنّه "حاول إغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع"، وأشار إلى أنّه "بانتظار نتائج
الغارات
التي شنّها يوم أمس على
صنعاء
".
وأضاف الجيش
الإسرائيلي
أنّ "رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع وصلا إلى قاعة المؤتمرات التي تمّ إستهدافها".
وقال إنّه "لا يزال يجمع نتائج الأضرار الناجمة عن هجوم قاعدة بدر الجوية، وحالة الشخصيات التي كانت في قلب الهجوم".
