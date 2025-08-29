بالفيديو... عمليّات للجيش الإسرائيليّ في جنوب سوريا هذه حصيلتها

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "خلال مجموعة من العمليات الليلية في اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددًا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات ضدّ قوات الجيش في جنوب ".



وأضاف أدرعي: "خلال عمليات التمشيط التي نفذتها القوات، تم العثور على وسائل قتالية في المناطق التي عملت بها".





#عاجل في سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا: قوات جيش الدفاع اعتقلت مشتبهًا بهم بالتورط في ترويج نشاطات إرهابية ضد قواتنا



