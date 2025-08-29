Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... عمليّات للجيش الإسرائيليّ في جنوب سوريا هذه حصيلتها

Lebanon 24
29-08-2025 | 09:59
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "خلال مجموعة من العمليات الليلية في جنوب سوريا اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددًا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات ضدّ قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا".

وأضاف أدرعي: "خلال عمليات التمشيط التي نفذتها القوات، تم العثور على وسائل قتالية في المناطق التي عملت بها".

 
 
