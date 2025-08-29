الأمير جورج شارك في أولى مهامه الملكيّة... هكذا تصرّف خلال حفلٍ

شارك في أولى مهامه الملكية، وحضر في الربيع حفل شاي في ، لتكريم قدامى محاربي الحرب العالمية الثانية.

وكان الأمير البالغ من العمر 12 عاماً مع والديه الأمير وكيت ، وارتدى بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء، وأظهر اهتمامًا واندماجًا واضحًا مع الحضور.





وقال من صحيفة "ذا ميرور" لمجلة "People": "كانت هذه أول علامة على استعداد الأمير جورج لمهامه المستقبلية، ويبدو أن ثقته بنفسه ازدادت خلال العامين الماضيين، وكان منخرطًا للغاية في الحوار مع المحاربين القدامى". (ارم نيوز)