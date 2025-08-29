Advertisement

عربي-دولي

الأمير جورج شارك في أولى مهامه الملكيّة... هكذا تصرّف خلال حفلٍ

Lebanon 24
29-08-2025 | 10:38
شارك الأمير جورج في أولى مهامه الملكية، وحضر في الربيع حفل شاي في قصر باكنغهام، لتكريم قدامى محاربي الحرب العالمية الثانية.
وكان الأمير جورج البالغ من العمر 12 عاماً مع والديه الأمير ويليام وكيت ميدلتون، وارتدى بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء، وأظهر اهتمامًا واندماجًا واضحًا مع الحضور.


وقال راسل مايرز من صحيفة "ذا ميرور" لمجلة "People": "كانت هذه أول علامة على استعداد الأمير جورج لمهامه المستقبلية، ويبدو أن ثقته بنفسه ازدادت خلال العامين الماضيين، وكان منخرطًا للغاية في الحوار مع المحاربين القدامى". (ارم نيوز)
