عراقجي: عقوبات الترويكا الأوروبية غير قانونية وتضعف المسار الدبلوماسي

اتهموزير الخارجية اللإيرانية عباس عراقجي الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بعدم الوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق ، معتبراً أنّها فرضت عقوبات جديدة "غير قانونية" طالت الطيران المدني والملاحة البحرية .وحذّر عراقجي من أنّ قرار الترويكا ستكون له "آثار سلبية على الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنّه سيجبر طهران على اتخاذ "رد مناسب". وأضاف أنّ هذه الخطوة من شأنها إضعاف المحادثات الجارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.كما وجّه المسؤول رسالة إلى ، مذكّراً إياها بأن همّشتها من الملفات العالمية، داعياً إياها إلى "عدم خداع نفسها" عبر تفعيل آلية إعادة الأممية. وأكد أنّ سبق أن أوضحت بوضوح أنّ أي تفعيل لهذه الآلية سيحوّل الترويكا الأوروبية إلى "قوة عديمة التأثير في ما يتعلق بإيران".