عراقجي: عقوبات الترويكا الأوروبية غير قانونية وتضعف المسار الدبلوماسي
Lebanon 24
29-08-2025
|
11:47
A-
A+
اتهموزير الخارجية اللإيرانية عباس عراقجي الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بعدم الوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق
النووي
، معتبراً أنّها فرضت عقوبات جديدة "غير قانونية" طالت الطيران المدني والملاحة البحرية
الإيرانية
.
وحذّر عراقجي من أنّ قرار الترويكا ستكون له "آثار سلبية على الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنّه سيجبر طهران على اتخاذ "رد مناسب". وأضاف أنّ هذه الخطوة من شأنها إضعاف المحادثات الجارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما وجّه المسؤول
الإيراني
رسالة إلى
أوروبا
، مذكّراً إياها بأن
الولايات المتحدة
همّشتها من الملفات العالمية، داعياً إياها إلى "عدم خداع نفسها" عبر تفعيل آلية إعادة
العقوبات
الأممية. وأكد أنّ
إيران
سبق أن أوضحت بوضوح أنّ أي تفعيل لهذه الآلية سيحوّل الترويكا الأوروبية إلى "قوة عديمة التأثير في ما يتعلق بإيران".
