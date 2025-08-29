أبو عبيدة: الاحتلال سيدفع ثمن مخططاته ومصير الأسرى إلى المجهول

Advertisement

أكد الناطق العسكري باسم ، ، أنّ الجيش وحكومته سيتحملان كامل المسؤولية عن مصير الأسرى الذين تحتجزهم في غزة، مشدداً على أنّ خطط لاقتحام المدينة لن تجلب له سوى المزيد من الخسائر البشرية.وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة إنّ "خطط العدو باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية، وستزيد من فرص أسر جنود جدد"، مضيفاً أنّ مقاتلي القسام في حالة استنفار وجاهزية عالية ومستعدون لتقديم نماذج "فذة في البطولة والاستبسال".وأشار إلى أنّ ووزراءه "النازيين" قرروا تقليص عدد الأسرى الأحياء إلى النصف، وأنّ معظم جثامين قتلاهم "ستختفي إلى الأبد"، مؤكداً أنّ القسام سيعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان بالاسم والصورة والدليل.وختم أبو عبيدة بالتشديد على أنّ الأسرى سيبقون مع مجاهدي المقاومة في ساحات القتال والظروف ذاتها، وأنّ الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً من دماء جنوده إذا واصل مخططاته العدوانية ضد غزة.