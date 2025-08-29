Advertisement

عربي-دولي

أبو عبيدة: الاحتلال سيدفع ثمن مخططاته ومصير الأسرى إلى المجهول

Lebanon 24
29-08-2025 | 13:28
Doc-P-1410704-638920962290129610.png
Doc-P-1410704-638920962290129610.png photos 0
أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنّ الجيش الإسرائيلي وحكومته سيتحملان كامل المسؤولية عن مصير الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة في غزة، مشدداً على أنّ خطط الاحتلال لاقتحام المدينة لن تجلب له سوى المزيد من الخسائر البشرية.
وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة إنّ "خطط العدو باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية، وستزيد من فرص أسر جنود جدد"، مضيفاً أنّ مقاتلي القسام في حالة استنفار وجاهزية عالية ومستعدون لتقديم نماذج "فذة في البطولة والاستبسال".

وأشار إلى أنّ نتنياهو ووزراءه "النازيين" قرروا تقليص عدد الأسرى الأحياء إلى النصف، وأنّ معظم جثامين قتلاهم "ستختفي إلى الأبد"، مؤكداً أنّ القسام سيعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان بالاسم والصورة والدليل.

وختم أبو عبيدة بالتشديد على أنّ الأسرى سيبقون مع مجاهدي المقاومة في ساحات القتال والظروف ذاتها، وأنّ الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً من دماء جنوده إذا واصل مخططاته العدوانية ضد غزة.
كتائب القسام

الإسرائيلي

المقاومة

أبو عبيد

الاحتلال

إسرائيل

نتنياهو

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24