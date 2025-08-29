27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أبو عبيدة: الاحتلال سيدفع ثمن مخططاته ومصير الأسرى إلى المجهول
Lebanon 24
29-08-2025
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الناطق العسكري باسم
كتائب القسام
،
أبو عبيدة
، أنّ الجيش
الإسرائيلي
وحكومته سيتحملان كامل المسؤولية عن مصير الأسرى الذين تحتجزهم
المقاومة
في غزة، مشدداً على أنّ خطط
الاحتلال
لاقتحام المدينة لن تجلب له سوى المزيد من الخسائر البشرية.
Advertisement
وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة إنّ "خطط العدو باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية، وستزيد من فرص أسر جنود جدد"، مضيفاً أنّ مقاتلي القسام في حالة استنفار وجاهزية عالية ومستعدون لتقديم نماذج "فذة في البطولة والاستبسال".
وأشار إلى أنّ
نتنياهو
ووزراءه "النازيين" قرروا تقليص عدد الأسرى الأحياء إلى النصف، وأنّ معظم جثامين قتلاهم "ستختفي إلى الأبد"، مؤكداً أنّ القسام سيعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان بالاسم والصورة والدليل.
وختم أبو عبيدة بالتشديد على أنّ الأسرى سيبقون مع مجاهدي المقاومة في ساحات القتال والظروف ذاتها، وأنّ الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً من دماء جنوده إذا واصل مخططاته العدوانية ضد غزة.
مواضيع ذات صلة
أبو عبيدة: مجاهدونا في فصائل المقاومة جاهزون لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال
Lebanon 24
أبو عبيدة: مجاهدونا في فصائل المقاومة جاهزون لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال
29/08/2025 23:10:31
29/08/2025 23:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو عبيدة: مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف
Lebanon 24
أبو عبيدة: مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف
29/08/2025 23:10:31
29/08/2025 23:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو عبيدة: لا إدخال للطعام للأسرى إلا بوقف الطلعات الجوية
Lebanon 24
أبو عبيدة: لا إدخال للطعام للأسرى إلا بوقف الطلعات الجوية
29/08/2025 23:10:31
29/08/2025 23:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو عبيدة: خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله
Lebanon 24
أبو عبيدة: خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله
29/08/2025 23:10:31
29/08/2025 23:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كتائب القسام
الإسرائيلي
المقاومة
أبو عبيد
الاحتلال
إسرائيل
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حدث صعب في غزة".. مقتل جندي إسرائيليّ وإطلاق نار كثيف
Lebanon 24
"حدث صعب في غزة".. مقتل جندي إسرائيليّ وإطلاق نار كثيف
16:05 | 2025-08-29
29/08/2025 04:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية.. توسع في أوكرانيا وضربات استراتيجية
Lebanon 24
القوات الروسية.. توسع في أوكرانيا وضربات استراتيجية
15:45 | 2025-08-29
29/08/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من روسيا: حماية التفاهمات مع أميركا أولوية
Lebanon 24
من روسيا: حماية التفاهمات مع أميركا أولوية
15:37 | 2025-08-29
29/08/2025 03:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بازاشكيان: الانقسامات الداخلية أخطر من العقوبات
Lebanon 24
بازاشكيان: الانقسامات الداخلية أخطر من العقوبات
15:22 | 2025-08-29
29/08/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للرئاسة الفلسطينية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان للرئاسة الفلسطينية.. هذا ما جاء فيه
14:41 | 2025-08-29
29/08/2025 02:41:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:05 | 2025-08-29
"حدث صعب في غزة".. مقتل جندي إسرائيليّ وإطلاق نار كثيف
15:45 | 2025-08-29
القوات الروسية.. توسع في أوكرانيا وضربات استراتيجية
15:37 | 2025-08-29
من روسيا: حماية التفاهمات مع أميركا أولوية
15:22 | 2025-08-29
بازاشكيان: الانقسامات الداخلية أخطر من العقوبات
14:41 | 2025-08-29
بيان للرئاسة الفلسطينية.. هذا ما جاء فيه
14:37 | 2025-08-29
في بيان مشترك.. الإمارات وقبرص تطلقان مبادرة إنسانية من أجل غزة
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 23:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 23:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 23:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24