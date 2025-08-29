عرفاني: خطة تأجيل العقوبات مليئة بشروط مسبقة!

Advertisement

قال سفير لدى أمير سعيد عرفاني، اليوم الجمعة، إن وفرنسا وبريطانيا عرضت خطة لتأجيل تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على ، لكن هذه الخطة "مليئة بشروط مسبقة غير واقعية" على حد تعبيره.وشدد على الدول الثلاث المعروفة باسم الأوروبية دعم "تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231"، الذي وضع الأساس للاتفاق المبرم عام 2015.