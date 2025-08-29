Advertisement

عربي-دولي

عرفاني: خطة تأجيل العقوبات مليئة بشروط مسبقة!

Lebanon 24
29-08-2025 | 14:30
 قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، اليوم الجمعة، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عرضت خطة لتأجيل تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لكن هذه الخطة "مليئة بشروط مسبقة غير واقعية" على حد تعبيره.
وشدد على الدول الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية دعم "تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231"، الذي وضع الأساس للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
الأمم المتحدة

العقوبات

بريطانيا

الأوروبي

ألمانيا

أوروبي

النووي

