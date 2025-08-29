بيان للرئاسة الفلسطينية.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

أعربت الرئاسة عن أسفها واستغرابها الشديدين من القرار الصادر عن الأميركية، والذي يقضي بعدم منح تأشيرات لوفد دولة فلسطين المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في شهر أيلول المقبل.وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي ومع "اتفاقية المقر"، لاسيما أن فلسطين تتمتع بصفة عضو مراقب في ، الأمر الذي يفرض التزامات على باعتبارها الدولة المستضيفة لمقر المنظمة الدولية.وطالبت الرئاسة الإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها، مشددة على أن فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أكدت تمسكها بجميع التزاماتها تجاه عملية السلام، في إشارة إلى رسالة الرئيس محمود عباس التي وجهها سابقاً إلى قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي السابق .وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي السياق، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً جاء فيه أن ماركو روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبل انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة.من جانبه، اعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر أن هذا القرار الأميركي يمثل "مبادرة شجاعة"، موجهاً الشكر لواشنطن عبر منصة "إكس"، وقال: "شكراً لكم على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على ".