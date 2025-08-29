بازاشكيان: الانقسامات الداخلية أخطر من العقوبات

Advertisement

أكد الرئيس مسعود بازاشكيان أن قبول الاتفاق النووي أفضل من رفضه، باعتباره اعترافًا بحق في تخصيب اليورانيوم، مشددًا على أن الانقسامات الداخلية تمثل خطرًا أكبر من تفعيل آلية إعادة الأممية. وأوضح بازاشكيان أن الأعداء يخطئون عندما يظنون أن إيران في أضعف حالاتها، وأن أي هجوم سيؤدي إلى احتجاجات شعبية لإسقاط النظام.وأشار إلى أن وإسرائيل تسعيان لإسقاط النظام وتقسيم البلاد، وأن الأعداء يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان بينما يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان. وأضاف أن بلاده لم ولن تسعى للحرب، مشيرًا إلى أن الهجمات الأخيرة على حدود إيران جاءت للسماح لعملاء الأعداء بدخول البلاد.وشدد بازاشكيان على أهمية آلية تفعيل إعادة العقوبات، مؤكدًا أن إيران لا تدعي أن العقوبات غير مؤثرة، لكنها ترفض تحميلها مسؤولية الانتهاكات الأوروبية للقوانين الدولية.، أكد عباس عراقجي أن لم تفِ بتزاماتها وفرضت عقوبات غير قانونية جديدة على الطيران المدني والملاحة البحرية لإيران، محذرًا من أن تفعيل آلية العقوبات سيضعف الدبلوماسية ويجبرها على اتخاذ رد مناسب.