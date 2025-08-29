Advertisement

عربي-دولي

"حدث صعب في غزة".. مقتل جندي إسرائيليّ وإطلاق نار كثيف

Lebanon 24
29-08-2025 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1410756-638921055879770098.jpg
Doc-P-1410756-638921055879770098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت تقارير إسرائيلية، مساء الجمعة، عن وقوع ما أسمته "حدثاً صعباً" داخل قطاع غزة، استهدف جنوداً إسرائيليين.
Advertisement
 

وذكرت التقارير أن الحادثة أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين في الحادثة التي لم تُكشف تفاصيلها.
 

إلى ذلك، قالت المعلومات إنَّ مروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف.

مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف بعد أنباء عن حدث صعب في غزة
lebanon 24
30/08/2025 01:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 5 في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم
lebanon 24
30/08/2025 01:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي في حدث أمني في خان يونس جنوب قطاع غزة
lebanon 24
30/08/2025 01:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني آخر في غزة ومقتل جندي وإصابة اثنين في إحصائية أولية
lebanon 24
30/08/2025 01:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-08-29
16:40 | 2025-08-29
16:37 | 2025-08-29
16:25 | 2025-08-29
16:10 | 2025-08-29
15:45 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24