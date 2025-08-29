"حدث صعب في غزة".. مقتل جندي إسرائيليّ وإطلاق نار كثيف

أفادت تقارير إسرائيلية، مساء الجمعة، عن وقوع ما أسمته "حدثاً صعباً" داخل ، استهدف جنوداً إسرائيليين.

وذكرت التقارير أن الحادثة أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين في الحادثة التي لم تُكشف تفاصيلها.