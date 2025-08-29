Advertisement

إقتصاد

ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع

Lebanon 24
29-08-2025 | 16:10
استقر الدولار خلال تعاملات الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض بنحو 2% خلال أغسطس مقابل العملات الرئيسية، وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، في ظل تدخلات سياسية متكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجل اليورو استقراراً عند 1.1677 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3474 دولار. ومن المتوقع أن تغلق هاتان العملتان الشهر على ارتفاع يزيد عن 2% مقابل الدولار. أما الدولار أمام الين الياباني فاستقر عند 146.975 ين.

ويعود تأثير الدولار إلى مساعي الرئيس ترامب لممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية، بما في ذلك محاولاته لإقالة ليزا كوك من عضوية مجلس محافظي البنك المركزي، وهو ما دفع كوك لرفع دعوى قضائية تقول فيها إن ترامب لا يملك سلطة إقالتها. وتمثل هذه المعركة القانونية أحدث فصل في جهود ترامب لإعادة تشكيل البنك بعد انتقاده المتكرر لرئيسه جيروم باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال رد فعل السوق على هذه المعركة محدوداً، مع عمليات بيع طفيفة للدولار، فيما يركز المستثمرون على احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لشركة CME، يتوقع المستثمرون حالياً خفض الفائدة بنسبة 86% في سبتمبر، مقارنة مع 63% قبل شهر.

وقال فرانشيسكو بيسول، خبير العملات الأجنبية لدى (ING)، في مذكرة: "زادت مخاطر تراجع الدولار بلا شك، بينما لا تزال الأسواق مترددة في التكهن بما سيفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتركز باستمرار على التطورات قصيرة الأجل المستندة إلى بيانات."

ويترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأميركي، في وقت لاحق الجمعة، لما له من تأثير مباشر على توقعات خفض أسعار الفائدة.

وشهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً طفيفاً بعد استقالة نيل كويجلي، رئيس بنك الاحتياطي النيوزيلندي، بينما وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر مقابل الدولار، بدعم من تثبيت البنك المركزي المحلي أسعار الفائدة ونشاط سوق الأسهم. في المقابل، سجلت الروبية الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق نتيجة المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات الهندية.
 
(إقتصاد سكاي نيوز)
إقتصاد

عربي-دولي

البنك المركزي

سكاي نيوز

الفيدرالي

اليابان

الرئيسي

دونالد

الهندي

