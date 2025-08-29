ضربة قوية للجيش الإسرائيلي.. كمين محكم في حي الزيتون في غزة



Advertisement



وذكرت المصادر في نبأ أولي أن جنديا قتل وأصيب 9 آخرين بجروح ما بين حرجة وخطيرة، لكن مصادر أخرى قالت إن عدد القتلى أكبر.



وتزامن ذلك مع إعلان مصادر عبرية عن فقدان أثر 4 جنود إسرائيليين خلال المعارك وسط عمليات بحث عنهم ومخاوف من تعرضهم للأسر.



تفاصيل الكمين



وأشارت تقارير أولية إلى أن قوات إسرائيلية تابعة للفرقة (162) واللواء (401) هي التي وقعت في كمين حي "الزيتون" الجديد الليلة.



وبحسب منصة "حدشوت للو تسنزورا" العبرية، وقع اشتباك مسلح خلال محاولة إنقاذ مصابين في الحدث الأمني الجاري في غزة، لافتة إلى أنه تم إخلاء ما لا يقل عن 9 جنود وضباط مصابين. أفادت مصادر إسرائيلية فجر السبت، بمقتل جندي من الجيش وإصابة آخرين، في كمين تعرضوا له بحي " " في غزة.وذكرت المصادر في نبأ أولي أن جنديا قتل وأصيب 9 آخرين بجروح ما بين حرجة وخطيرة، لكن مصادر أخرى قالت إن عدد القتلى أكبر.وتزامن ذلك مع إعلان مصادر عبرية عن فقدان أثر 4 جنود إسرائيليين خلال المعارك وسط عمليات بحث عنهم ومخاوف من تعرضهم للأسر.تفاصيل الكمينوأشارت تقارير أولية إلى أن قوات إسرائيلية تابعة للفرقة (162) واللواء (401) هي التي وقعت في كمين حي "الزيتون" الجديد الليلة.وبحسب منصة "حدشوت للو تسنزورا" العبرية، وقع اشتباك مسلح خلال محاولة إنقاذ مصابين في الحدث الأمني الجاري في غزة، لافتة إلى أنه تم إخلاء ما لا يقل عن 9 جنود وضباط مصابين.

وزعمت منصة "حدشوت لفني كولام" أن " حاولت أسر جنود، والجيش يحقق في نتائج الحادثة التي ما زالت مستمرة".



ولفت الموقع إلى هبوط مروحية عسكرية في مستشفى "إيخيلوف"، في إشارة معتادة إلى نقل جنود مصابين.



تزامن ذلك مع تأكيد مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي فعّل " " لمنع أسر أي من جنوده على يد حماس أثناء هجوم حي "الزيتون".



من جهتها، قالت منصة "حدشوت عخشاف" العبرية إن "مسلحين من حماس نصبوا كمينا للقوات في بغزة، والحدث صعب ولا يزال مستمرا حتى هذه اللحظات".