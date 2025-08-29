Advertisement

عربي-دولي

لم تمنحهم تأشيرات.. واشنطن تحظر عباس ومسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

Lebanon 24
29-08-2025 | 23:13
Doc-P-1410825-638921314278281018.webp
Doc-P-1410825-638921314278281018.webp photos 0
أعلنت وزارة الخارجية الاميركية، أنها سترفض منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن القرار سيشمل عباس ونحو 80 مسؤولا من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مبررة ذلك بـ"مخاوف أمنية وسياسية"، مشيرة إلى أن البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة غير مشمولة بالقرار.

وكان من المقرر أن يشارك عباس في الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة، إضافة إلى قمة تستضيفها فرنسا والسعودية، حيث تعهدت عدة دول غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، بالاعتراف بدولة فلسطينية.

من جانبه، أعرب مكتب الرئيس الفلسطيني عن استغرابه من الموقف الأميركي، واعتبر أنه يمثل انتهاكا لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" الموقعة عام 1947، والتي تلزم واشنطن بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر المنظمة الدولية.
وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الفلسطينية

دبلوماسي

بريطانيا

السعودية

الاميركي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24