28
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لم تمنحهم تأشيرات.. واشنطن تحظر عباس ومسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة
Lebanon 24
29-08-2025
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية
الاميركية، أنها سترفض منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة
الفلسطينية
محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين
الفلسطينيين
لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في
نيويورك
.
Advertisement
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن القرار سيشمل عباس ونحو 80 مسؤولا من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مبررة ذلك بـ"مخاوف أمنية وسياسية"، مشيرة إلى أن البعثة الفلسطينية الدائمة لدى
الأمم المتحدة
غير مشمولة بالقرار.
وكان من المقرر أن يشارك عباس في الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة، إضافة إلى قمة تستضيفها
فرنسا
والسعودية، حيث تعهدت عدة دول غربية، بينها
بريطانيا
وفرنسا وأستراليا وكندا، بالاعتراف بدولة فلسطينية.
من جانبه، أعرب مكتب الرئيس الفلسطيني عن استغرابه من الموقف الأميركي، واعتبر أنه يمثل انتهاكا لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" الموقعة عام 1947، والتي تلزم
واشنطن
بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر المنظمة الدولية.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين
30/08/2025 09:15:25
30/08/2025 09:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
hلخارجية الفلسطينية: نستغرب قرار واشنطن منع حضور وفدنا برئاسة الرئيس الفلسطيني لاجتماعات الأمم المتحدة
Lebanon 24
hلخارجية الفلسطينية: نستغرب قرار واشنطن منع حضور وفدنا برئاسة الرئيس الفلسطيني لاجتماعات الأمم المتحدة
30/08/2025 09:15:25
30/08/2025 09:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل لمجلس الأمن: وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات لم تعد محايدة وإسرائيل ستمنح تأشيرات لشهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين
Lebanon 24
إسرائيل لمجلس الأمن: وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات لم تعد محايدة وإسرائيل ستمنح تأشيرات لشهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين
30/08/2025 09:15:25
30/08/2025 09:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: نأسف لقرار الخارجية الأمريكية عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: نأسف لقرار الخارجية الأمريكية عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة
30/08/2025 09:15:25
30/08/2025 09:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
الفلسطينيين
الفلسطينية
دبلوماسي
بريطانيا
السعودية
الاميركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
غزة على وقع احداث صعبة.. هل يعاد تفعيل بروتوكول هانيبال؟
Lebanon 24
غزة على وقع احداث صعبة.. هل يعاد تفعيل بروتوكول هانيبال؟
01:53 | 2025-08-30
30/08/2025 01:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توغل اسرائيلي جديد في ريف القنيطرة.. وتفتيش لعدد من المواقع
Lebanon 24
توغل اسرائيلي جديد في ريف القنيطرة.. وتفتيش لعدد من المواقع
01:42 | 2025-08-30
30/08/2025 01:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تقترب من "معركة بوكروفسك".. وهجوم كبير على دنيبروبيتروفسك
Lebanon 24
القوات الروسية تقترب من "معركة بوكروفسك".. وهجوم كبير على دنيبروبيتروفسك
01:30 | 2025-08-30
30/08/2025 01:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الالماني: روسيا تُزعزع استقرار جزء كبير من بلادنا
Lebanon 24
المستشار الالماني: روسيا تُزعزع استقرار جزء كبير من بلادنا
01:18 | 2025-08-30
30/08/2025 01:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لن نتفاوض تحت التهديد.. هذا ما أعلنه مندوب إيران في الأمم المتحدة
Lebanon 24
لن نتفاوض تحت التهديد.. هذا ما أعلنه مندوب إيران في الأمم المتحدة
01:14 | 2025-08-30
30/08/2025 01:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:53 | 2025-08-30
غزة على وقع احداث صعبة.. هل يعاد تفعيل بروتوكول هانيبال؟
01:42 | 2025-08-30
توغل اسرائيلي جديد في ريف القنيطرة.. وتفتيش لعدد من المواقع
01:30 | 2025-08-30
القوات الروسية تقترب من "معركة بوكروفسك".. وهجوم كبير على دنيبروبيتروفسك
01:18 | 2025-08-30
المستشار الالماني: روسيا تُزعزع استقرار جزء كبير من بلادنا
01:14 | 2025-08-30
لن نتفاوض تحت التهديد.. هذا ما أعلنه مندوب إيران في الأمم المتحدة
00:06 | 2025-08-30
اعتباراً من اليوم.. القوات الأميركية تبدأ الانسحاب من بغداد
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 09:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 09:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 09:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24