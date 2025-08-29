لم تمنحهم تأشيرات.. واشنطن تحظر عباس ومسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

Advertisement

أعلنت الاميركية، أنها سترفض منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في .وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن القرار سيشمل عباس ونحو 80 مسؤولا من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مبررة ذلك بـ"مخاوف أمنية وسياسية"، مشيرة إلى أن البعثة الفلسطينية الدائمة لدى غير مشمولة بالقرار.وكان من المقرر أن يشارك عباس في الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة، إضافة إلى قمة تستضيفها والسعودية، حيث تعهدت عدة دول غربية، بينها وفرنسا وأستراليا وكندا، بالاعتراف بدولة فلسطينية.من جانبه، أعرب مكتب الرئيس الفلسطيني عن استغرابه من الموقف الأميركي، واعتبر أنه يمثل انتهاكا لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" الموقعة عام 1947، والتي تلزم بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر المنظمة الدولية.