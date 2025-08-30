اعتباراً من اليوم.. القوات الأميركية تبدأ الانسحاب من بغداد



Advertisement

وأضافت معلومات لـ"العربية" ان القوات الأميركية ستنسحب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتضمن مراكز دبلوماسية غربية ومقرات رسمية، فضلا عن مطار بغداد، ومقر قيادة العمليات المشتركة. ستباشر القوات الأميركية الانسحاب اليوم السبت من العاصمة .وأضافت معلومات لـ"العربية" ان القوات الأميركية ستنسحب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتضمن مراكز دبلوماسية غربية ومقرات رسمية، فضلا عن مطار بغداد، ومقر قيادة العمليات المشتركة.

وأعلن مسؤولٍ في الأميركية (البنتاغون)، أمس الجمعة، أن تواصل مراجعة وتعديل وضع قواتها في .



وتابع في تصريح لـ"العربية"، "نحن ملتزمون بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق بحلول أيلول 2025، وسنواصل دعم عمليات هزيمة داعش في من قواعد في العراق حتى أيلول 2026."



كما أضاف "بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستواصل الولايات المتحدة علاقة التعاون الأمني مع العراق".



اتفاق أميركي



وأمس الجمعة، صرح مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، أن إنهاء مهام القوات الأميركية في البلاد يسير وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن.



كما قال في مقابلة مع "العربية"، "لا مخاوف من عودة تنظيم داعش إلى العراق"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة جاهزة وتطارد أعداده القليلة المتبقية.