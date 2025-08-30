Advertisement

اعتباراً من اليوم.. القوات الأميركية تبدأ الانسحاب من بغداد

Lebanon 24
30-08-2025 | 00:06
ستباشر القوات الأميركية الانسحاب اليوم السبت من العاصمة العراقية بغداد.
وأضافت معلومات لـ"العربية" ان القوات الأميركية ستنسحب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتضمن مراكز دبلوماسية غربية ومقرات رسمية، فضلا عن مطار بغداد، ومقر قيادة العمليات المشتركة.
وأعلن مسؤولٍ في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تواصل مراجعة وتعديل وضع قواتها في العراق.

وتابع في تصريح لـ"العربية"، "نحن ملتزمون بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق بحلول أيلول 2025، وسنواصل دعم عمليات هزيمة داعش في سوريا من قواعد في العراق حتى أيلول 2026."

كما أضاف "بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستواصل الولايات المتحدة علاقة التعاون الأمني الثنائي مع العراق".

اتفاق عراقي أميركي

وأمس الجمعة، صرح مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، أن إنهاء مهام القوات الأميركية في البلاد يسير وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن.

كما قال في مقابلة مع "العربية"، "لا مخاوف من عودة تنظيم داعش إلى العراق"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة جاهزة وتطارد أعداده القليلة المتبقية.
