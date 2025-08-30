المستشار الالماني: روسيا تُزعزع استقرار جزء كبير من بلادنا

صرّح المستشار الألماني ميرتس أن في حالة صراع مع .قال ميرتس في مقابلة مع قناة "إل سي آي" : "نحن بالفعل في حالة صراع مع روسيا".

ويرى أن هذا الوضع مرتبطٌ بحقيقة أن روسيا تُزعزع استقرار جزء كبير من ألمانيا وتُنفذ عملياتٍ للتدخل عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأضاف ميرتس، أن أجهزة الاستخبارات تُبلغه بهجماتٍ يومية على البنية التحتية وتأثيرٍ على الرأي العام من قِبل روسيا.