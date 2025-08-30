Advertisement

عربي-دولي

المستشار الالماني: روسيا تُزعزع استقرار جزء كبير من بلادنا

Lebanon 24
30-08-2025 | 01:18
صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا في حالة صراع مع روسيا.قال ميرتس في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية: "نحن بالفعل في حالة صراع مع روسيا".
ويرى أن هذا الوضع مرتبطٌ بحقيقة أن روسيا تُزعزع استقرار جزء كبير من ألمانيا وتُنفذ عملياتٍ للتدخل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف ميرتس، أن أجهزة الاستخبارات تُبلغه بهجماتٍ يومية على البنية التحتية وتأثيرٍ على الرأي العام من قِبل روسيا.
