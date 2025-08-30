29
عربي-دولي
القوات الروسية تقترب من "معركة بوكروفسك".. وهجوم كبير على دنيبروبيتروفسك
30-08-2025
01:30
أعلن حاكم دنيبروبيتروفسك
الأوكرانية
في وقت مبكر صباح السبت أن المنطقة تتعرض "لهجوم كبير" مشيرا إلى وقوع ضربات في دنيبرو وبافلوغراد.
وكتب
سيرغي
ليساك على
تلغرام
"المنطقة تتعرض لهجوم كبير. تُسمع دوي انفجارات".
ومذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في
أوكرانيا
في شباط 2022، بقيت مقاطعة دنيبروبيتروفسك بمنأى إلى حد كبير عن المعارك.
لكن
كييف
أقرّت الثلاثاء بأن قوات روسية دخلت المنطقة حيث أكّدت
موسكو
أنها حققت تقدما ميدانيا.
يشار إلى أن منطقة دنيبروبيتروفسك ليست ضمن المناطق الأوكرانية الخمس التي أعلنت موسكو ضمها، وهي دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه
جزيرة القرم
.
