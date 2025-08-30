القوات الروسية تقترب من "معركة بوكروفسك".. وهجوم كبير على دنيبروبيتروفسك

Advertisement

أعلن حاكم دنيبروبيتروفسك في وقت مبكر صباح السبت أن المنطقة تتعرض "لهجوم كبير" مشيرا إلى وقوع ضربات في دنيبرو وبافلوغراد.وكتب ليساك على "المنطقة تتعرض لهجوم كبير. تُسمع دوي انفجارات".ومذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في في شباط 2022، بقيت مقاطعة دنيبروبيتروفسك بمنأى إلى حد كبير عن المعارك.لكن أقرّت الثلاثاء بأن قوات روسية دخلت المنطقة حيث أكّدت أنها حققت تقدما ميدانيا.يشار إلى أن منطقة دنيبروبيتروفسك ليست ضمن المناطق الأوكرانية الخمس التي أعلنت موسكو ضمها، وهي دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه .