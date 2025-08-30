29
عربي-دولي
غزة على وقع احداث صعبة.. هل يعاد تفعيل بروتوكول هانيبال؟
Lebanon 24
30-08-2025
|
01:53
A-
A+
اندلعت اشتباكات ضارية في
حي الزيتون جنوب
شرقي مدينة غزة خلال الساعات الماضية، وسط أنباء عن اختفاء 4 جنود إسرائيليين، ومقتل 2 في كمين لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة
حماس
، وفق ما أفاد مراسل العربية.
بالتزامن، تداول إعلاميون إسرائيليون على منصات التواصل أنباء بشأن وقوع سلسلة أحداث أمنية "صعبة" داخل القطاع، أدت إلى مقتل جنود، أبرزها كمين في حي
الزيتون
، دون صدور إعلان رسمي من الجيش
الإسرائيلي
.
فيما رجح أن يكون الجيش الإسرائيلي قد فعل
بروتوكول
هانيبال، الذي يجيز استخدام الأسلحة الثقيلة عند أسر إسرائيلي، لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث حتى لو شكل ذلك خطراً على
الأسير
، حسب ما أفادت
وكالة الأناضول
.
بينما أظهرت مشاهد متلفزة تحليقاً مكثفاً للمروحيات، وإلقاء قنابل ضوئية في سماء غزة، وأصوات اشتباكات.
أتت تلك التطورات بعد ساعات على تهديد المتحدث باسم
كتائب القسام
أبو عبيدة
،
إسرائيل
بدفع ثمن خطتها لاحتلال مدينة غزة "من دماء جنودها". وقال في بيان عبر تيليغرام: "احتلال غزة سيزيد من فرص أسر جنود جدد". وأضاف أن "الأسرى الإسرائيليين سيبقون مع مقاتلينا في أماكن القتال والمواجهة، يعيشون ذات ظروف المخاطرة والمعيشة".
