غزة على وقع احداث صعبة.. هل يعاد تفعيل بروتوكول هانيبال؟

اندلعت اشتباكات ضارية في شرقي مدينة غزة خلال الساعات الماضية، وسط أنباء عن اختفاء 4 جنود إسرائيليين، ومقتل 2 في كمين لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة ، وفق ما أفاد مراسل العربية.

بالتزامن، تداول إعلاميون إسرائيليون على منصات التواصل أنباء بشأن وقوع سلسلة أحداث أمنية "صعبة" داخل القطاع، أدت إلى مقتل جنود، أبرزها كمين في حي ، دون صدور إعلان رسمي من الجيش .

فيما رجح أن يكون الجيش الإسرائيلي قد فعل هانيبال، الذي يجيز استخدام الأسلحة الثقيلة عند أسر إسرائيلي، لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث حتى لو شكل ذلك خطراً على ، حسب ما أفادت .



بينما أظهرت مشاهد متلفزة تحليقاً مكثفاً للمروحيات، وإلقاء قنابل ضوئية في سماء غزة، وأصوات اشتباكات.

أتت تلك التطورات بعد ساعات على تهديد المتحدث باسم ، بدفع ثمن خطتها لاحتلال مدينة غزة "من دماء جنودها". وقال في بيان عبر تيليغرام: "احتلال غزة سيزيد من فرص أسر جنود جدد". وأضاف أن "الأسرى الإسرائيليين سيبقون مع مقاتلينا في أماكن القتال والمواجهة، يعيشون ذات ظروف المخاطرة والمعيشة".