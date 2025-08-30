Advertisement

عربي-دولي

غزة على وقع احداث صعبة.. هل يعاد تفعيل بروتوكول هانيبال؟

Lebanon 24
30-08-2025 | 01:53
A-
A+
Doc-P-1410848-638921413594512665.webp
Doc-P-1410848-638921413594512665.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلعت اشتباكات ضارية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة خلال الساعات الماضية، وسط أنباء عن اختفاء 4 جنود إسرائيليين، ومقتل 2 في كمين لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وفق ما أفاد مراسل العربية.
Advertisement
 
بالتزامن، تداول إعلاميون إسرائيليون على منصات التواصل أنباء بشأن وقوع سلسلة أحداث أمنية "صعبة" داخل القطاع، أدت إلى مقتل جنود، أبرزها كمين في حي الزيتون، دون صدور إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي.
فيما رجح أن يكون الجيش الإسرائيلي قد فعل بروتوكول هانيبال، الذي يجيز استخدام الأسلحة الثقيلة عند أسر إسرائيلي، لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث حتى لو شكل ذلك خطراً على الأسير، حسب ما أفادت وكالة الأناضول.

بينما أظهرت مشاهد متلفزة تحليقاً مكثفاً للمروحيات، وإلقاء قنابل ضوئية في سماء غزة، وأصوات اشتباكات.
 
أتت تلك التطورات بعد ساعات على تهديد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إسرائيل بدفع ثمن خطتها لاحتلال مدينة غزة "من دماء جنودها". وقال في بيان عبر تيليغرام: "احتلال غزة سيزيد من فرص أسر جنود جدد". وأضاف أن "الأسرى الإسرائيليين سيبقون مع مقاتلينا في أماكن القتال والمواجهة، يعيشون ذات ظروف المخاطرة والمعيشة".

مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد الجنود المصابين جراء أحداث أمنية صعبة جدا في قطاع غزة
lebanon 24
30/08/2025 11:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يفعل بروتوكول هانيبعل لمنع سقوط أسرى أثناء الهجمات في حي الزيتون
lebanon 24
30/08/2025 11:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني مصري لـ الحدث: بروتوكول دخول الفلسطينيين المعمول به سابقا ما زال ساريا ولا تغييرات
lebanon 24
30/08/2025 11:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أنباء عن مقتل جندي وإصابة آخرين في الحدث الصعب في قطاع غزة
lebanon 24
30/08/2025 11:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24

حي الزيتون جنوب

وكالة الأناضول

كتائب القسام

الإسرائيلي

أبو عبيدة

الأناضول

جنوب شرق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:26 | 2025-08-30
03:26 | 2025-08-30
02:55 | 2025-08-30
02:37 | 2025-08-30
01:42 | 2025-08-30
01:30 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24