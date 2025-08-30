أعلن الإيران اعتقال خلية تابعة لجهاز مؤلفة من 8 أشخاص في .

وقال ، في بيان، إن الخلية تلقت تدريبات متخصصة عبر الإنترنت على يد جهاز الموساد، مشيراً إلى أن "مهمة الخلية تمثلت بإرسال إحداثيات للمراكز الحيوية والحساسة ومعلومات عن شخصيات عسكرية إيرانية بارزة".





كذلك، ذكر الحرس الثوري أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين و"تدمير مراكز مهمة" في مدينة مشهد.





وأوضح في البيان أن اعتقال الخلية جاء " نتيجة للعمليات الاستخباراتية الدقيقة والمستمرة التي قامت بها منظمة استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي، وبالتنسيق مع الجهات القضائية".



وأشار البيان إلى أن الاعتقال تم خلال الأحداث الأخيرة المعروفة بـ "الدفاع المقدس لمدة 12 يوما"، منوها إلى أنهم قاموا بإرسال إحداثيات للمراكز الحيوية والحساسة، بالإضافة إلى معلومات عن شخصيات عسكرية بارزة لضباط الموساد.