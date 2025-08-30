بعد رفض أميركا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين.. هذا ما أعلنته فرنسا

Advertisement

ندد الفرنسي جان-نويل ، اليوم السبت، برفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة لاجتماعات .وأكد وزير الخارجية الفرنسي، في كوبنهاغن قبيل اجتماع لوزراء خارجية ، أن الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في "لا يمكن أن يكون خاضعا لأي قيود".وأكد الوزير الفرنسي أن "مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام. ولا يمكن أن يكون حضور للأمم المتحدة خاضعا لأي قيود"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.وأعلنت قرارها مساء الجمعة قبل بضعة أسابيع من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر حيث ستدفع باتجاه الاعتراف بدولة .