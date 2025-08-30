29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد رفض أميركا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين.. هذا ما أعلنته فرنسا
Lebanon 24
30-08-2025
|
03:26
ندد
وزير الخارجية
الفرنسي جان-نويل
بارو
، اليوم السبت، برفض
الولايات المتحدة
منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة
الفلسطينية
لاجتماعات
الأمم المتحدة
.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، في كوبنهاغن قبيل اجتماع لوزراء خارجية
الاتحاد الأوروبي
، أن الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في
نيويورك
"لا يمكن أن يكون خاضعا لأي قيود".
وأكد الوزير الفرنسي أن "مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام. ولا يمكن أن يكون حضور
الجمعية العامة
للأمم المتحدة خاضعا لأي قيود"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وأعلنت
واشنطن
قرارها مساء الجمعة قبل بضعة أسابيع من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر حيث ستدفع
فرنسا
باتجاه الاعتراف بدولة
فلسطين
.
