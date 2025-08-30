30
تحرك داعشي في العراق.. مسؤول يكشف التفاصيل
كشف مسؤول
عراقي
، اليوم السبت، عن رصد تحركات لعناصر مسلحة يشتبه بانتمائها إلى "داعش"، في محافظة
كركوك
(250 شمالي بغداد).
وقال مدير
ناحية
التون
كوبري في شمال غربي كركوك،
عبد المطلب
نجم الدين
"وردت معلومات من أهالي قرية دارمانه، القريبة من ناحية
شوان
، تفيد بدخول نحو ستة مسلحين إلى أحد المنازل في القرية، حيث طلبوا من الأهالي الطعام والشراب قبل أن ينسحبوا"، وفق ما نقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية.
خطف مزارعين
كما أضاف أن القوات الأمنية تلقت البلاغ فوراً وفتحت تحقيقاً بالحادث، كما نفذت عمليات بحث وتمشيط لمتابعة أي نشاط محتمل لهذه المجموعة الإرهابية.
وشهدت ناحية التون كوبري هذا العام حادثة اختطاف مزارع أُطلق سراحه بعد دفع فدية مالية، كما سجل العام الماضي حادثاً مماثلاً، وذلك بحسب مدير الناحية الذي أضاف أن المختطفين في هذه الحوادث هم في الغالب من المزارعين والكسبة.
