تحرك داعشي في العراق.. مسؤول يكشف التفاصيل

كشف مسؤول ، اليوم السبت، عن رصد تحركات لعناصر مسلحة يشتبه بانتمائها إلى "داعش"، في محافظة (250 شمالي بغداد).

ناحية كوبري في شمال غربي كركوك، "وردت معلومات من أهالي قرية دارمانه، القريبة من ناحية ، تفيد بدخول نحو ستة مسلحين إلى أحد المنازل في القرية، حيث طلبوا من الأهالي الطعام والشراب قبل أن ينسحبوا"، وفق ما نقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية.



خطف مزارعين

كما أضاف أن القوات الأمنية تلقت البلاغ فوراً وفتحت تحقيقاً بالحادث، كما نفذت عمليات بحث وتمشيط لمتابعة أي نشاط محتمل لهذه المجموعة الإرهابية.



وشهدت ناحية التون كوبري هذا العام حادثة اختطاف مزارع أُطلق سراحه بعد دفع فدية مالية، كما سجل العام الماضي حادثاً مماثلاً، وذلك بحسب مدير الناحية الذي أضاف أن المختطفين في هذه الحوادث هم في الغالب من المزارعين والكسبة.