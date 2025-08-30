قصف اسرائيلي عنيف حي الزيتون وشرق غزة

شن الجيش سلسلة غارات جوية ومدفعية عنيفة استهدفت حي شرق مدينة غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية أن العشرات من الصواريخ والقذائف أُطلقت عقب اندلاع اشتباكات ضارية بين الفصائل والقوات ، استمرت نحو ساعتين.

وأسفرت الاشتباكات عن دمار واسع وتصاعد كثيف لأعمدة اللهب والدخان، دون إعلان رسمي من الطرفين بشأن حجم الخسائر.



وفي الجهة الشرقية لمخيم شمال القطاع، تجددت المواجهات الميدانية بالتزامن مع التقدم البري الإسرائيلي، ما دفع الجيش إلى تعزيز قواته بآليات عسكرية إضافية، وتكثيف الغطاء الجوي.



يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات النسف والتدمير الواسعة للمربعات السكنية في حي الصفطاوي شمال المدينة، وحيي الزيتون والصبرة جنوب غزة، ضمن أوسع حملة تدمير تشهدها الأحياء السكنية منذ بدء التصعيد.



من جهة أخرى، استهدف القصف الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة الحافي في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأكدت مصادر طبية مقتل خمسة فلسطينيين من العائلة.



وذكرت أن حصيلة الضحايا منذ فجر أمس ارتفعت إلى 83 شهيداً، بينهم 13 فلسطينياً قضوا أثناء تسلّمهم المساعدات الإنسانية شمال القطاع.